Gerard Depardieu, mândru că este rus

Compania elveţiană producătoare de ceasuri de lux Cvstos a lansat, la cererea actorului francez Gerard Depardieu, devenit cetăţean rus, o linie de ceasuri cu stema Federaţiei Ruse, vulturul cu două capete, pe care actorul o promovează sub sloganul ”Proud to be Russian”, în traducere, „Mândru că sunt rus“. Pe pagina de Facebook a mărcii Cvstos se poate vedea o poză cu celebrul actor îmbrăcat într-o jachetă neagră pe care este desenată stema Federaţiei Ruse, alături de o altă imagine cu un ceas ce are sub acele ceasornicului aceeaşi stemă, aceasta din urmă fiind însoţită de mesajul ”Ediţia Gerard Depardieu - Mândru că sunt rus”. Preţul bijuteriei nu a fost comunicat deocamdată.

Gerard Depardieu a sosit în Rusia la sfârşitul anului 2012, părăsindu-şi ţara natală, pentru a nu plăti statului francez impozite pe care le consideră prea mari. S-a stabilit în oraşul Saransk, la circa 600 de kilometri de Moscova, după ce preşedintele Vladimir Putin i-a acordat cetăţenia rusă.