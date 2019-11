Guvernul Orban, învestit. PSD, în Opoziție. Ce urmează?

Guvernul Orban a fost învestit,luni, de plenul reunit al Parlamentului. Din totalul 465 de parlamentari, s-au înregistrat 240 voturi, a anunţat senatorul Silvia Dinică. „Parlamentul acordă votul de încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, minimum 233 voturi pentru. Ca urmare a faptului că 240 au votat pentru acordarea încrederii Guvernului, se constată că este întrunită majoritatea pentru ca Parlamentul să acorde încredere programului de guvernare şi listei Guvernului Orban“, a precizat aceasta. „Imediat după depunerea jurământului, vom avea o şedinţă informală la Palatul Victoria, pentru a stabili toate detaliile acţiunii ulterioare. Vom avea un plan de instalare pe fiecare minister. De asemenea, vom stabili toate deciziile importante care trebuiesc luate să fie pregătite pentru şedinţa de Guvern şi pentru alte structuri organizatorice la nivel guvernamental, care vor fi convocate pentru viitorul apropiat”, a afirmat Ludovic Orban, luni seara, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere noului Executiv.

PARLAMENTARI DE STÂNGA CARE AU VOTAT GUVERNUL

Parlamentarii PSD Cristina Burciu, Marius Bota, Elena Hărătău şi Eugen Gioancă au fost prezenţi în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului şi au votat la învestirea Guvernului Orban. De asemenea, au votat şi şapte parlamentari Pro România - Liviu Balint, Mircea Banias, Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin, Damian Florea, Emilia Meiroşu şi Georgian Pop. Printre cei care au fost prezenţi la vot se numără şi Remus Borza, membru în grupul parlamentar PSD de la Camera Deputaţilor, dar fără adeziune, precum şi parlamentarii neafiliaţi Alexandru Băişanu, Marian Cucşa, Adrian Dohotaru, Mihăiţă Găină şi Emanoil Savin. Președintele PSD Viorica Dăncilă și președintele Pro România Victor Ponta au declarat că parlamentarii formațiunilor lor care au votat pro guvernul Orban vpr fi excluși din partid.

„TRĂDĂRI ȘI MANEVRE POLITICE URÂTE“

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat că PNL a ajuns la guvernare prin „trădări" şi "manevre politice urâte", nu prin alegeri, iar "aşa-zişii aliaţi de azi vor deveni în scurt timp cei mai crunţi duşmani". "PNL a ajuns azi la guvernare prin trădări şi manevre politice urâte, nu prin alegeri! Ce au semănat azi, vor culege anul viitor. Toate aceste înţelegeri pe sub masă le vor exploda în faţă! Pentru că aşa-zişii aliaţi de azi vor deveni în scurt timp cei mai crunţi duşmani. Iar, din fruntea unui Guvern minoritar, Orban va fi mai preocupat să îşi negocieze în continuu păstrarea scaunului, decât să facă ceva concret pentru români", a scris Ciolacu, luni, pe Facebook.

PSD, ÎN OPOZIŢIE DE ACUM ÎNAINTE



"PSD a rămas consecvent şi nu a girat acest Guvern. Suntem în Opoziţie şi asta vom face de acum înainte. Ludovic Orban şi-a trecut Guvernul cumpărând parlamentari la bucată. A fost 'emoţionant' să îi văd pe liberali cum îi aplaudă azi pe aceiaşi câţiva trădători dispuşi oricând să îşi tranzacţioneze voturile pentru avantaje personale. Oamenii îi văd şi îi vor judeca în alegeri", a declarat Marcel Ciolacu, președintele Camerei.

DĂNCILĂ: O ZI NEAGRĂ PENTRU DEMOCRAȚIE

Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat luni, după învestirea Cabinetului Orban, că aceasta este o zi neagră pentru România, puterea executivă fiind preluată ilegitim. "Am văzut încununarea tuturor manevrelor şi a jocurilor politice făcute de Iohannis pentru preluarea puterii. S-a desfăşurat acţiunea ilegitimă de confiscare a puterii executive. E zi neagră pentru democraţie, în care preşedintele Iohannis a reuşit să îşi impună locotenenţii la Palatul Victoria", a spus Viorica Dăncilă. "Vorbim inclusiv de oameni care au fost respinşi în comisiile de specialitate. Este o situaţie fără precedent care scoate la lumină cinismul lui Klaus Iohannis şi bătaia de joc faţă de instituţiile statului. Avem un preşedinte care lucrează împotriva Constituţiei, dar şi împotriva românilor. Singurul lui discurs este să dispară PSD, acest discurs extremist şi periculos. Să dispară şi bolnavii şi agricultorii ca să nu mai aibă nevoie de subvenţii şi irigaţii. Dacă ne uităm în programul de guvernare vedem că asta vreţi, vreţi să creşteţi tariferele pentru populaţie la gaze naturale şi energie electrică, prin renunţarea la plafonarea preţului la gaze şi energie. Asta vreţi. dvs şi dl Orban. Vă ascundeţi în spatele acestui program crezând că vă puteţi eschiva la nesfârşit şi că oamenii nu înţeleg. Oamenii cunosc foarte bine, ştiu ce înseamnă comasarea spitalelor. Şi acum veniţi cu tăieri. Oamenii vă văd şi vă vor face să plătiţi la vot",a mai spus premierul demis.

MAJORITATEPARLAMENTARĂFRAGILĂ

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, copreşedinte al Alianţei USR PLUS, a atras atenţia asupra fragilităţii majorităţii parlamentare care susţine noul guvern.



"Majoritatea parlamentară care susţine noul guvern este fragilă, iar misiunea guvernului condus de Ludovic Orban este una dificilă în aceste condiţii, motiv pentru care una dintre misiunile sale importante este declanşarea de alegeri anticipate, singura soluţie pentru a degaja o majoritate clară pentru modernizarea României. (...) Guvernul Orban nu are o misiune uşoară. Dificultatea cu care s-a constituit fragila majoritate de azi arată că soluţia pentru o perspectivă clară oferită ţării rămân anticipatele", a afirmat Cioloş într-un comunicat de presă.

ALEGERILE ANTICIPATE

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat că guvernul liberal susţine alegerile anticipate, cu condiţia să existe un pact politic prin care jumătate dintre parlamentari să susţină acelaşi lucru. "În ceea ce priveşte alegerile anticipate, în mod evident că, în măsura în care va fi posibil să existe alegeri anticipate, noi vom susţine aceste alegeri anticipate, dar cu o condiţie, să existe un pact politic care să genereze un număr de parlamentari, 50% dintre parlamentari, care să dea garanţia că nu lăsăm ţara fără guvern, dar după aia ne trezim că la a doua învestire se învesteşte orice fel de guvern. Asta e o chestiune normală, firească. În măsura în care va exista disponibilitate pentru un astfel de acord care să ne garanteze că jumătate dintre parlamentarii români vor vota împotriva învestirii a două guverne succesive după cădere, cu siguranţă că noi vom susţine aceasta.

ION CRISTOIU, DESPRE ÎNVESTIREA GUVERNULUI ORBAN

Analistul politic Ion Cristoiu a declarat luni că învestirea Guvernului Orban în Parlament este o operaţiune care face parte din campania electorală a preşedintelui Iohannis şi prin care se urmăreşte inducerea ideii că şeful statului va câştiga alegerile prezidenţiale din primul tur. Ion Cristoiu crede că pentru votul de astăzi din Parlament s-a promovat intens imaginea unui vot de învestire a Guvernului Orban realizat prin spargerea Pro România. “De fapt, mobilizarea cu ghilimele a unor parlamentari din PSD şi Pro România nu a fost pentru votarea Guvernului pentru că respectivii se puteau duce fără tărăboi în Parlament şi să voteze. Să nu uităm că trompeta a fost sunată de dl. Mihai Tudose care nu este parlamentar. Noi am avut de-a face cu o operaţiune bine pusă la punct şi anume de promovare a imaginii că trecerea acestui Guvern s-a făcut prin spargerea Pro România. Este foarte importantă această precizare pentru că iniţial, eu am mai spus, că momentul de astăzi era ca ultimul sezon din Game of Thrones. Ultimul episod nu era ştiut de nimeni, numai de scenariştii care nici măcar nu-l scriseseră”, a afirmat analistul politic.

DEPESEDIZARE PRIN ABSORBŢIE?

Lelia Munteanu ascris despre învestirea noului Guvern: „PNL împarte indulgenţe trădătorilor care au înlesnit votarea Guvernului Orban. Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a dezvăluit unui post de televiziune discuţia purtată - înaintea plenului - cu fostul premier Tudose: <Acum 10 minute am vorbit cu Mihai Tudose. I-am spus că, după modalitatea în care s-a comportat atunci în faţa unui premier dintr-o ţară unde politeţea şi regulile de bună-cuviinţă sunt esenţiale, e un moment în care acel episod să fie anulat printr-un gest responsabil faţă de ţara sa. Mihai Tudose e un patriot, e un român care, chiar dacă are convingeri de stânga, socialiste, nu poate fi acuzat că nu iubeşte ţara>. Încă înainte de a-i fi învestit Guvernul de Parlament, PNL a început să împartă indulgenţe. Rămâne de văzut dacă îşi va onora promisiunile faţă de trădătorii din partidul lui Dăncilă şi partiduleţul lui Ponta, respectiv mai lumeştile, obişnuitele funcţii şi locuri elegibile pe listele electorale din 2020. Aici conştiinţele liderilor liberali par a balansa între respectul cuvântului dat şi principiile politice. De reţinut că, în aceeaşi intervenţie televizată (în altele, în discursurile aripate la mitingurile din campania pentru europarlamentare), prim-vicepreşedintele Bogdan afirma că nici un pesedist, fie el de rit vechi sau nou, nu va pupa nimic din partea PNL. Ar fi şi greu ca depesedizarea anunţată astăzi de Ludovic Orban de la tribuna Parlamentului să fie făcută prin absorbţie. Altminteri, citesc în ochii lui Ion Ştefan (ministrul Dezvoltării) că vom avea un Guvern de succes.“