Guvernul vrea să impoziteze afacerile firmelor, nu profitul

Guvernul Tudose intră-n scenă cu un program fiscal... altfel. Începând din 2018, impozitul pe profit ar putea fi înlocuit cu unul pe cifra de afaceri, în două sau trei trepte. E o măsură cu dus-întors - pe de-o parte, multor firme mici le revin în minte vremurile forfetare de tristă amintire; pe de altă parte, mulți mega-jucători din economie, pricepuți într-ale exportului de profit în țări însorite, prețurilor de transfer și mașinațiunilor contabilicești, vor cotiza mai serios la bugetul României, țară în care, până la urmă, fac munții de bani. Alte noutăți? Impozit pe venit redus de la 16 la 10%, TVA de 18% abia în 2019, TVA de 5% la vânzarea de locuințe în 2018 și o simplificare masivă a birocrației, prin reducerea la cel mult 50 a tuturor taxelor plătite de persoane fizice și firme.

CE? Impozitul pe profit ar putea fi înlocuit cu un impozit pe cifra de afaceri în două sau trei trepte, începând de anul viitor, potrivit noului Program de Guvernare. În ceea ce privește impozitarea profiturilor, autoritățile au în vedere, în sectorul energetic, impozitarea suplimentară, cu cel puțin 20%, a câștigurilor obținute din extracția de resurse naturale și neprelucrate în România. Pe de altă parte, reducerea TVA la 18% se amână pentru 2019, iar cota redusă de 5% va fi extinsă, din 2018, pentru vânzarea de locuințe cu o suprafață mai mică de 120 mp și pentru inputuri din agricultură - „Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, începând cu 1 ianuarie 2019. Astfel, vom avea a doua cea mai redusă cotă din UE, după Luxemburg (17%). Mizăm pe 50.000 de noi locuri de muncă în construcții și ca urmare a propunerii noastre de reducere a TVA pentru vânzarea de locuințe“. De asemenea, toate legile care vizează domeniul economic vor fi incluse în Codul Economic al României, care urmează să fie adoptat până cel târziu la 1 iulie 2018. Codul legislativ va conține Codul Fiscal, Codul de Procedură Fiscală, Legea de Înființare a Societăților Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale și toate celelalte legi cu caracter economic.

BIROCRAȚIE SIMPLIFICATĂ În plus, birocrația va fi simplificată prin reducerea masivă a numărului de taxe, începând cu 1 ianuarie 2018 - maximum 50 de biruri, conform noului Program de Guvernare - „Astfel, pentru populație vor exista cel mult zece taxe, dintre care CASS, CAS, impozitul pe venit, impozitul pe teren, impozitul pe bunuri imobil, impozitul pe mașină, contribuția de solidaritate și vignieta. Toate celelalte taxe, tarife și comisioane vor fi eliminate. Pentru agenții economici, numărul taxelor fiscale și nefiscale va fi de cel mult 40“. Pe de altă parte, va fi înființată o direcție în subordinea prim-ministrului, care va urmări, pe de o parte, reducerea numărului agențiilor și instituțiilor aflate în subordinea Guvernului, iar pe de altă parte, impunerea și urmărirea aplicării unei prevederi legislative prin care, începând cu 1 ianuarie 2019, să nu mai existe nicio taxă care să nu poată fi plătită online. Introducerea obligativității pentru autoritățile statului de a oferi posibilitatea plății online a taxelor va fi însoțită și de obligativitatea acceptării tuturor documentelor care sunt transmise online de către contribuabili, dar și de reducerea numărului de formulare ce trebuie depuse de către aceștia. Vor exista un formular pe an pentru cei care au venituri independente și cinci formulare pe an pentru IMM-uri, începând de la 1 ianuarie 2018.

CAS MAI MIC Nu în ultimul rând, autoritățile doresc transferarea contribuției de la angajat la angajator în paralel cu reducerea contribuției la asigurări sociale de la 39,25 la 35%, a declarat, joi, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa - „Această măsură va fi corelată cu o reducere a impozitului pe venit de la 16 la 10%. Sunt măsuri extrem de importante pentru a produce efecte cât mai benefice la nivelul salarizării unice unitare“.