Halep a cedat în fața câștigătoarei turneului de la Stuttgart

După înfrângerea de sâmbătă din semifinala cu Laura Siegemund (Germania, locul 49 WTA) din turneul de la Stuttgart, scor 4-6, 5-7, Simona Halep (locul 5 WTA şi favorită numărul 4) a declarat că adversara sa a jucat foarte bine şi ritmul a fost dificil, astfel că nu a putut să-şi facă jocul şi să domine partida, conform site-ului wtatennis.com. Chiar dacă a dat semne de revenire în momentele când a fost condusă, tenismena constănțeană nu a putut întoarce soarta partidei.

„Ritmul a fost dificil. Ştiam dinaintea meciului că va fi astfel. Nu am putut să domin. Am revenit, am rămas puternică până la final, dar adversara mea a jucat foarte bine”, a spus Halep.

Siegemund a declarat că în succesul ei din duelul cu Halep a contat şi susţinerea spectatorilor: „Cred că este o combinaţie între susţinerea spectatorilor şi suprafaţă. Este o combinaţie care mă face să joc cel mai bun tenis al meu. Această suprafaţă mi se potriveşte. Permite varietate, dar şi poţi să pui presiune pe adversare”.

Duminică, în finala turneului german, Siegemund a învins-o pe Kristina Mladenovic (Franţa, 19 WTA), cu scorul de 6-1, 2-6, 7-6 (7/5).

Mladenovic va primi un cec în valoare de 57.157 de euro şi 305 puncte WTA, iar Siegemund a obținut 107.036 de euro şi 470 de puncte WTA, la care se adaugă și un automobil Porsche 911 Carrera GTS.