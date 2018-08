HAOS: „Nu mai putem accepta minciunile, dictatura, indolența conducerii spitalului“

Situația la Spitalul Universitar de Urgență din București (SUUB) devine tot mai complicată. Directorul financiar al unității sanitare, Liana Saulea, a declarat, pentru Mediafax, că și-a dat demisia, miercuri, din funcție. ”Da, mi-am dat demisia. Azi (miercuri -n.r.). Nu vreau să comentez motivele. Am scris totul în cerere”, a declarat Saulea. Demisia vine pe fondul nemulțumirilor unor angajați ai spitalului, care au protestat luni, 6 august, în fața unității spitalicești. Doi asistenți ai spitalului au anunțat deja că au intrat în greva foamei. Miercuri, unui asistent medical care se afla deja în greva foamei de trei zile i s-a făcut rău. El a fost transportat la Spitalul Militar, deorece a refuzat să primească îngrijiri la Spitalul Universitar. ”Am intrat în greva foamei din pricina mizeriei din sistem, lipsuri materiale, aparatură vai de mama ei aparatură învechită. Cel mai tare ne-a indignat că, după ce că muncim în condițiile în care muncim, ni se iau și din bani, din acea imensă mărire de salariu că o să avem salarii duble. S-au introdus bonurile de masă în normă de hrană, ne-a luat impozit 45% luna asta, ne-au condiționat că, dacă ne dau tichetele de vacanță trebuie să renunțăm la sporuri. De ce astea dacă țara merge bine și totul este ok, de ce să plătim noi”, spune asistentul medical. DISCRIMINARE!? Oamenii spun că este discriminare. De ce alți angajați din sistemul sanitar, din spitale, au beneficiat de tichetele de vacanță, iar ei nu? Ei susțin că atunci să nu se mai laude guvernanții cu acordarea tichetelor la toată lumea pentru că nu este adevărat. Nu toți salariații de la stat primesc; doar cei care au noroc, sau cum? Cum este făcută legea? Doar pentru unii?

”Dacă managerul are demnitate, de ce nu își dă demisia să lase controlul să se desfășoare cum trebuie? Am sunat azi la 112, am solicitat o salvare că nu mă simt bine. A venit salvarea, am spus clar că nu vreau să fiu internat la Spitalul Universitar. Dispecerul a spus că dacă renunț la Universitar că așa e legea la cel mai apropiat spital să mă pună să semnez că refuz și am scris în acea foaie că refuz la Universitar. Apoi m-am deplasat cu o colegă la Spitalul Militar, am intrat la UPU la subsol. La triaj erau doi domni și le-am spus că sunt în greva foamei că mă simt rău”, a declarat Dan Simion, asistent.

Încă un asistent, o femeie, a anunțat că intră în greva foamei.

”Am decis în cazul în care Dan va claca definitiv am zis că trebuie să fie unul care să preia ceea ce a început el, așa că începând de azi, de la ora 10.00, am depus la registratura Spitalului Universitar înștiințarea intrării mele în grevă generală pe perioadă nedeterminată până când managerul își va da demisia sau va fi demisă pentru că în România 2018 nu putem să acceptăm așa ceva în sistemul sanitar. Nu mai putem accepta minciunile, dictatura, punerea piciorului pe cap, indolența conducerii. (...) Personal am văzut multe nereguli începând cu uniformele, nu avem papuci. Cumpăr papuci din banii mei, uniformele le spăl acasă. Ducem microbii acasă la familie la copii și părinți bătrâni. Veșnică este pusă în pericol viața pacienților în acest spital începând cu UPU și terminând cu morga”, a declarat, la rândul său, Mariana Luceanu, asistent medical, potrivit sursei citate.

Reamintim că specialiști ai Corpului de Control al Ministerului Sănătății face verificări la SUUB.