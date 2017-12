În PNL Constanța coabitează două lumi paralele

09:55:11 / 03 Aprilie 2017

O STAFIE UMBLA PRIN CONSTANTA

Chitac vrea sa ne convinga de faptul ca este singurul liberal autentic , Dragomir fiind, ca sa-l citam pe Marx , o stafie ( liberala nu comunista ) care umbla prin Constanta . Venit dintr-un mediu pseudo-cazon , dupa ce s-a vazut cu sacii in caruta si a fost vocal ca mutul de la manutanţă , ca orice oportunist care se respecta muşcă mana celui care l-a ajutat sa obtina functii nemeritate . Procedeul nu este nou . La fel au facut si fac toti cei ce aspira la functii mari in politica . Devenit subit liberal autentic si revolutionar , Chitac a avut sansa sa demonstreze ca aduce ceva nou in politica . N-a adus nimic . Ne asteptam la o gandire matura , la un spirit de organizare si consolidare a fortelor liberale , la ceva deosebit care sa scoata cotiga liberala din rahatul in care s-a inpotmolit . Pana la aceste alegeri liberale Chitac a tacut ca pestele fiert , cu exceptia savantelor expuneri la A3 si Romania TV . A tacut asteptand momentul in care va fi aclamat si solicitat sa preia conducerea PNL la nivel de comuna , municipiu , judet si ţară . Chitac este indignat acum ca n-a fost si nu este bagat in seama cu ocazia acestor alegeri . Nici nu este de mirare dupa ce s-a comportat ca musafirul invitat la masa si drept multumire dupa ce a fost ospatat pleaca cu argintaria si nevasta gazdei . Amiralul de carton a declarat ca nu recunoaste noua conducere municipala . Cui ii pasa ca acest oportunist , fiind acum dupa alegeri ramas fara functia de in terimar , ne spune ce mizerii exista in PNL Constanta , mizerii pe care le cunoastem toti si care exista in toate partidele conduse de indivizi ca Dragomir , Hasotti , Ponta , Basescu si Dragnea , ca sa amintim doar cativa . Ceea ce trebuie retinut este faptul ca PNL cultiva in continuare aceeasi atitudine duplicitara fata de evenimentele care au loc in propria ograda . Nu vedem nicio reactie oficiala in acest scandal si nici nu vom vedea . Asa zisele lupte politice se dau pentru scaune nu de dragul doctrinei si programului . Chitac a pus bomboana pe coliva liberala , ajutand in acest fel PSD-ul mai mult decat Dragomir . Si daca lui Chitac i se va retrage sprijinul politic , ce credeti ca va face ? Va trece la PSD . Ceea ce este normal si firesc in Romania ..