Îngrijorător! Sedentarismul - cauza tuturor bolilor secolului

Sedentarismul este unul dintre cele mai mari pericole la care suntem expuși și are la baza mai multi factori: tehnologia, stresul, locul de muncă. Așa se face că tot mai mulți oameni ajung să sufere din cauza unor boli generate de sedentarism și de blocarea circulației sanguine. Soluția pare însă la îndemâna tuturor, potrivit medicilor - mersul pe jos. Ușor de spus, mai greu de realizat.

Sunt multe metode, dar aceasta este una dintre cele mai bune, ușoară și nu costă nimic – pur si simplu trebuie să faci o plimbare în ritm alert timp de 20-30 de minute. „Dintre toate exercițiile, masaj, tratamente de detoxifiere și metode de vindecare, terapii New Age și tehnici integrative, nu există niciuna mai eficientă și mai completă pentru curățarea sistemului limfatic ca o plimbare de 20-30 de minute în ritm alert (power walk) … mai ales dacă este făcută în natură“.

Pentru că sistemul limfatic nu are o pompă, fiecare persoană trebuie să facă mișcare regulat pentru a pune limfa în mișcare. Așa cum sistemul circulator se bazează pe inimă să țină sângele în mișcare permanent, sistemul limfatic se bazează pe mișcarea corpului, și în special pe mersul pe jos.

În școlile ayurvedice de vindecare din estul Indiei se apreciază că practicarea zilnică a mersului pe jos zilnic este vitală. Se știe și că niciun alt exercițiu nu pune în mișcare limfa așa cum o face un mers alert de 20 – 30 de minute. Iar când este făcut în aerul curat al naturii, acest exercițiu are chiar și mai multe beneficii pentru sănătate.

Și un lucru mai puțin cunoscut, cu cât locuiești mai aproape de mare sau de munte, cu atât ai un aer mai încărcat cu ioni negativi. Astfel că o plimbare pe malul mării sau o drumeție printre munți nu numai că îți antrenează gambele, te încărca și cu o doză bună de ioni negativi, spre deosebire de aerul îmbâcsit din orașe și suburbii, deseori încărcat de ioni pozitivi.

„Când mergi în pas alert (power walk), picioarele acționează ca o pompă naturală care pune limfa în mișcare prin sistemul limfatic. Acest lucru este important pentru că sistemul limfatic nu are o pompă așa cum sistemul circulator are inimă ce pompează sângele. Este, deci, de înțeles că și partea superioară a corpului are nevoie de ajutor în acest sens. Metoda cea mai eficientă de a practica mersul pe jos astfel încât acesta să-și atingă scopul este să-ți miști mâinile la fel de viguros că și picioarele. Exact, trebuie să miști brațele ca un atlet de performanță – înainte și înapoi – în sus și în jos – într-o parte și în altă – oricum ar fi, doar să le miști. Acest lucru va avea efectul unei pompe pentru sistemul limfatic din partea superioară a corpului.”

Sursa: viataverdeviu.ro