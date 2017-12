Iohannis vrea anchete în stil ardelenesc din partea Parlamentului

12:49:03 / 12 Ianuarie 2017

atatzea bani furatzi de hotzii lui johanis kw, nu-i iertatzi !

DNA ce face cu : hotzii lui johanis kw , adica cu " guvernul meu ", guvernul condus cu neindemanare si nepricepere de ciolos dj si cu johanis kw, ca nu vedem / nu auzim nimic ? Asteptam chiar solicitam dna-lui sa se miste si sa se aplece asupra hotziilor " guvernului meu " si asupra asa zisei drepte din politica romaneasca, care a jefuit si jecmanit poporul roman si ROMANIA atat de mult timp, atatzea ani, circa 8 ani ( 2008 - 2016 ) ?! ASTEPTAM SI NADAJDUIM CA ARE SA SE FACA LUMINA SI DREPTATE, EXEMPLU DE DISTRUGERE A FLOREI ROMANIEI : CHELIREA MUNTZILOR CARPATZI, ADICA TAIEREA COPACILOR SECULARI PE CARE NU AU AVUT CURAJUL, CA SA-I TAIE CU ATATA SALBATICIE, NICI UN GUVERN ANTERIOR ?! CE SE PETRECE DE CATZIVA ANI SI PANA IN PREZENT, ESTE DE-A DREPTUL CRUZIME / BARBARIE, ASEMANATOR CU UN GENOCID SI EXEMPLELE POT CONTINUA, SUNT ATAT DE MULTE INCAT AR TREBUI MULT TIMP SI MULTE MESAJE SCRISE ?! DACA ASTA A INSEMNAT INTRAREA NOASTRA IN UE, PRIVAREA DE : LINISTE, RAPIREA DE BOGATZIILOR NATURALE, SARACIA DUSA PANA LA EXTREM, BOLILE DATORATE CHIMICALELOR DIN ALIMENTE, SOMAJUL SI PLECAREA PRIN DETERMINARE A MULTOR ROMANI PESTE HOTARE, BATRANII AU RAMAS APROAPE SINGURI IN PATRIA LOR, MEDICAMENTELE SCUMPE SI MAI MULT NECOMPENSATE........... , ATUNCI MAI BINE RAMANEAM UNDE NE-AM AFLAT PANA IN 1989 SI ERAM MULT MAI : LINISTITZI SI VESELI IN FELUL NOSTRU, DECAT IN PREZENTUL ZBUCIUMAT, CU HOTZIE FARA HOTZI, HOTZII CARE RAMAN CU BANII SI AVERILE ACUMULATE DE PE URMA OAMENILOR CARE MUNCESC SI NU SE ALEG CU NIMIC, OAMENII DE RAND AU SALARII SI PENSII DE MIZERIE SI STAM SI NE UITAM, CUM CEI CARE FUNCTZIONEAZA IN DOMENIUL : EXECUTIV, LEGISLATIV SI JUDECATORESC, AU SALARII FFFFFFFFFFFF MARI, ACESTE INECHITATZI DUC LA : URA, VRAJBA, RAZBUNARE, DISPRETZ...................... , SI ATUNCI NE MIRAM, DE CE TOTUL MERGE ATAT DE PROST IN TZARA NOASTRA, ROMANIA, EXPLICATZIA ESTE UNA, NEDREPTATEA ESTE TZINUTA LA LOC DE CINSTE, PE PIEDESTAL, IN LOCUL DREPTATZII ?! VA RUGAM, REFLECTATZI DACA MAI ESTE LOC PENTRU ASA CEVA ?!?