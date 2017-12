Jucătorii de la CVM Tomis revin astăzi la pregătiri, cu gîndul la campionat

Calificaţi săptămîna trecută în sferturile de finală ale Top Teams Cup, voleibaliştii de la Tomis au profitat din plin de o binemeritată mini-vacanţă de trei zile. De astăzi, ei vor reveni la antrenamente, cu gîndul la meciurile de campionat şi la partidele din Cupele Europene cu Autocommerce Bled. Însă pînă la primul joc cu slovenii, programat la Constanţa miercuri 31 ianuarie, de la ora 18.00, Club Volei Municipal Tomis va susţine primul meci în campionatul Diviziei A1. Competiţia internă se va relua sîmbătă 27 ianuarie, cu etapa a 15-a din sezonul regulat. Voleibaliştii constănţeni vor juca pe teren propriu cu Steaua, de la ora 18.00, o partidă extrem de importantă pentru ordinea în ierarhia finală a primelor patru clasate. Înaintea ultimelor cinci etape din sezonul regulat, VCM Piatra Neamţ, Dinamo şi Steaua au cîte 25p, iar CVM Tomis 22p, însă cu un meci mai puţin disputat.

Slovenii joacă şi în Interliga Europei Centrale

Neînvinsă în actuala ediţie a Top Teams Cup, în care s-a impus de două ori în faţa olandezilor de la Orion Doetinchem, Club Volei Municipal Tomis va avea ca adversară în sferturile de finală pe Autocommerce Bled, formaţia slovenă care a eliminat în optimi pe Fenerbahce Istanbul. Slovenii alcătuiesc o echipă solidă şi în mare formă toamna trecută, cînd a fost neînvinsă în competiţii oficiale! Întrucît campionatul sloven este prea slab, echipa din Bled, campioană en titre, intră în competiţie abia în faza eliminatorie, respectiv în sferturile de finală, programate în martie. Pînă atunci, ei participă la Interliga, o competiţie rezervată celor mai bune formaţii din cinci ţări central-europene: Austria, Croaţia, Ungaria, Slovenia şi Slovacia. Cele zece echipe joacă tur-retur, sistem campionat, iar evoluţia lui Autocommerce în actuala ediţie este excelentă: a pierdut un singur meci în 13 etape, pe 11 ianuarie, 1-3 pe teren propriu în faţa austriecilor de la AON Viena, echipă care joacă în Champions League. Asta după ce slovenii cîştigaseră la Viena cu 3-0! Clasată pe locul 3 anul trecut, Bled este mare favorită la victorie în 2007, pentru că patru din ultimele cinci meciuri le va disputa în compania codaşelor.

Semnificativ pentru valoarea competiţiei este faptul că echipele din Austria (Aon hotVolleys Viena şi Hypo Tirol Innsbruck) participă la Champions League, iar celelalte joacă şi ele în Cupele Europene: OK Maribor, OK Karlovac, Kometa Kaposvar, Vegyész Kazincbarcika şi VKP Bratislava în Top Teams Cup, iar OK Varazdin şi Chemes Humenne în Cupa CEV. De altfel, adversara Tomisului va mai juca trei meciuri în această competiţie, toate pe teren propriu, pînă la turul de la Constanţa: mîine cu slovacii de la Humenne, pe care i-a întîlnit şi aseară, iar sîmbătă cu croaţii de la Karlovac. Să mai remarcăm că Autocommerce are deja un trofeu la activ în actuala stagiune, Cupa Sloveniei, adjudecată pe 14 ianuarie după 3-0 în finală cu Salonit Anhovo.

Lotul formaţiei Odbojkarski Klub Autocommerce Bled

1. Andrej Flajs extremă (23 ani, 1,89m, 85kg)

2. Jure Lakota extremă (28 ani, 1,85m, 85kg)

3. Davor Cebron centru (26 ani, 1,97m, 97kg)

4. Rok Dolenc centru (24 ani, 2,02m, 91kg)

6. Mitja Gasparini universal (23 ani, 2,01m, 95kg)

7. Marcelo Barreto centru (24 ani, 2,01m, 95kg )

8. Jasmin Ciuturici extremă (32 ani, 1,96m, 94kg)

9. Matija Pleško extremă (30 ani, 1,85m, 83kg)

11. Tomislav Šmuc coordonator (30 ani, 1,90m, 84kg)

12. Sebastijan Škorc libero (32 ani, 1,80m, 72kg)

13. Matevž Kamnik centru (19 ani, 2,01m, 92kg)

14. Tine Urnaut extremă (18 ani, 2,00m, 84kg)

18. Rok Satler coordonator (27 ani, 1,91m, 85kg)

Antrenori: Dragutin Baltici şi Radovan Gacici