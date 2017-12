Judeţul Constanţa, blocat de nămeţi! Autorităţile se învinuiesc reciproc!

După mai bine de 36 de ore de viscol şi ninsori puternice, în sfârşit a catadicsit şi Comandamentul pentru Situații de Urgență să se întrunească în şedinţă pentru a analiza situaţia din judeţ, care, la drept vorbind, este dezastruoasă. Aproape toate drumurile sunt blocate cu nămeţi de zăpadă, care ating pe alocuri chiar şi patru metri, zeci de sate şi cătune rămân izolate, alte zeci de localităţi nu au curent electric şi apă şi sute de oameni care au fost salvaţi din nămeţi în ultima clipă de autorităţi. În tot acest peisaj, unii membri ai Comandamentului pentru Situații de Urgență au început să se acuze reciproc, dând vina unii pe alţii pentru dezastrul din judeţ.

DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PREFECTURA, OILE NEGRE

Cei arătaţi cu degetul au fost prefectul Adrian Nicolaescu şi directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, Marin Dima. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au solicitat atât prefectului, cât și directorului DRDP să demisioneze din funcţie. Primul a fost acuzat că a pierdut situaţia de sub control şi că nu a ştiut să coordoneze acţiunile de deszăpezire, iar şeful DRDP este acuzat că a fost absent în aceste zile, iar reprezentanții instituției fie au lipsit din peisaj fie au mințit opinia publică. Principala reclamație la adresa Prefecturii este legată de faptul că a lăsat fiecare instituție implicată în intervențiile pentru limitarea efectelor viscolului să își facă treaba necoordonat cu celelalte. Chiar dacă fiecare și-a făcut treaba (sau poate nu) pe parcela lui, numărul mare de localități izolate, numărul uriaș de constănțeni care încă nu au apă și căldură lasă să se subânțeleagă că județul nu este condus.

CE SPUN CEI DE LA ENEL

Un reprezentant al ENEL a indicat, sâmbătă, în jurul orei prânzului, că încă mai erau 31 de localităţi fără energie electrică: “Problema mare este intervenția, așa cum am solicitat de azi-noapte. Prioritare sunt zonele aglomerate, apoi încercăm cu cele izolate”, a declarat reprezentantul ENEL.

CE ZIC CEI DE LA RAJA

Din cauza lipsei de curent electric, automat, nici staţiile de pompare a apei ale RAJQ nu au cum să funcţioneze. „Avem, din păcate, 26 de localități fără apă, cele mai multe în sud: Albești, Tătaru, Comana, Vâlcele, Cerchezu, Măgura, Amzacea, General Scărișoreanu, Plopeni, Independența, Dumbrăveni și Movila Verde și acum, din cauza faptului că nu reușim să rezolvăm problema cu energia: la Biruința, Tuzla și Eforie Sud, de la 12:00 nu e apă. Nu am reușit să ajungem la intervenții cu utilajele noastre. Ne trebuie o șenilată pentru a ajunge la Biruința. Trebuie avut în vedere că energia electrică e căzută de vineri la Tuzla și Eforie Sud. Noi am extins comandamentul. La noi e regula: până are toată lumea apă suntem în comandament. Vestea bună e că orașul Constanța nu suferă, e în regim normal. În momentul în care avem energie electrică, cu siguranță avem și apă”, a spus reprezentantul RAJA în Comandament.

INEFICIENŢA AUTORITĂŢILOR ARE EFECTE ASUPRA OAMENILOR

Pentru că judeţul Constanţa a fost lovit de un viscol puternic, este de înţeles că misiunea autorităţilor a fost extrem de grea şi că lupta cu zăpada viscolită permanent a fost una sisifică. Ok, câtă vreme a nins și a viscolit, s-au închis drumurile, s-au salvat oamenii blocați pe străzile județului. Întrebarea este însă, ce s-a întâmplat sâmbătă dimineață, când nu a mai nins câteva ore. Cel puțin în municipiul Constanța, de exemplu, locuitorii care au așteptări de la administrație, ar fi vrut să vadă mișcare. Câteva artere rutiere principale curățate mai abitir, până la reinstalarea ninsorii. Revenind însă la nivel județean, mii și zeci de mii de oameni suferă, stau în beznă și, probabil și în frig, dacă au avut proasta inspirație să se bazeze pe centrale electrice, fără apă, pentru că... ce? Pentru că autoritățile nu sunt în stare să asigure antemergători pentru echipele de intervenție ale operatorilor de utilități? Fiind prea ocupate să ne spună sec că s-au închis drumurile și că trebuie să stăm în casă? Păi, ce faceți domnilor prefect, președinte de Consiliu Județean și primar (al oricărei localități) cu persoanele care v-au ascultat și au rămas acasă iar acum nu au curent și apă? Ce vină au ei. Să nu uităm însă de personajul principal din toată această tevatură – Enel. Care, la fiecare vânt mai sănătos ne anunță că are nevoie de ajutor să ajungă la intervenții. Întrebarea principală este: de ce pică peste jumătate din rețele? De ce nu pică sporadic curentul într-un oraș, o comună-două și primim vești de genul cartiere întregi din Constanța nu au curent de 8 – 10 ore, 90 de localități din județ nu mai au energie, cum a fost în prima zi a codului de viscol și ninsori? Nu cumva Enel are mari probleme cu infrastructura pe care uită să o modernizeze (și pe teren, nu doar pe hârtie)? Cine îi ia la întrebări pe acești domni? Nimeni.

ZĂPADĂ DE 4 - 5 METRI

Pentru a le face oamenilor o idee despre cum se prezintă situaţia din judeţ, directorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (DRDP), Lucian Lungoci, a declarat că sunt foarte multe drumuri județene cu zăpadă de peste patru metri. „La nașterea de vineri noapte (amintim că o femeie a fost nevoită să nască într-o şenilată, n.r.), utilajul nostru a rămas blocat pe un deal din Băneasa. S-au dus la Dobromir o freză și o lamă – vă dați seama a durat șase ore să parcurgem o distanță de 7 km! Pentru ultima sută de metri s-a degajat zăpada într-o oră și un sfert. Cantitățile de zăpadă sunt fantastic de mari, nu am văzut niciodată așa ceva. Putem să intervenim doar cu utilaje de mare capacitate, cele mici nu fac față. Avem freze și vole de capacitate mare. Pe secții, la Hârșova o freză intervine pe DN2A la Horia-Pantelimon, pentru a deszăpezi o salvare. Un alt utilaj la Gârliciu, la o altă salvare. La Saraiu mutăm o freză și o wolă. Toate aceste utilaje au fost uzate la maximum de 30 de ore, trebuie să schimbăm și piese. (…) O wolă cu lamă în spate pe DJ222, o altă volă pe DJ226 la Grădina – Cogeleac - Râmnic. La Cuza Vodă ne chinuim de trei ore să ajungem la Medgidia - Peștera - Ivrinezu. La plecarea din Medgidia, sunt maluri de zăpadă de patru metri, se înaintează greu și cu wola. (…) Am dus o freză la Culmea, unde sunt blocate câteva TIR-uri, iar șoferii nu au vrut sub nici o formă să abandoneze TIR-urile, ne ajută și primăria Ovidiu și vrem să eliberăm drumul până la Poarta Albă. La Băneasa, am reușit dimineață să deblocăm șenilata. Este alimentată și a plecat deja cu proaspăta mămică, copilul este în siguranță, mama are probleme medicale, drumul național este blocat, am încercat pe ruta Pietreni – Medgidia, dar nu putem trece la Medgidia, am decis să mergem la Ostrov, apoi să meargă la Călărași. (…) la Topraisar facem legătura cu Mereni și de la Movilița la Potârnichea, ca aceste localități să fie alimentate cu pâine, apă; apoi spre Biruința, să poată ajunge ENEL. Ca prioritate, ne-am stabilit încă de ieri intervenții, indiferent că a fost drum județean, comunal, am intervenit să luăm persoanele să le aducem spre oraș, să însoțim salvările, să facem aceste coridoare pentru a alimenta localitățile cu pâine, apă sau pentru ENEL. Nu este cazul să deschidem drumurile județene pentru traficul larg”, a spus Lungoci. De menționat, Lungoci a atras atenția că personalul instituției lucrează de peste 30 de ore, fără oprire.