Kadjar e gata de aventură. Tu ești?

UN ATLET DESĂVÂRȘIT Designul inițial al noului crossover Renault, Kadjar, a fost făcut de un român, care a vrut ca mașina să arate ca Usain Bolt la linia de start, pregătindu-se să demareze în forță. Așa se explică linia atletică a automobilului, dar și numele său, care înseamnă „pornește cu putere“. Primul crossover Renault ne așteaptă în parcarea centrului comercial Maritimo și ne invită la o aventură. Ce fel de aventură? Chiar nu contează. Din acest punct de vedere, Kadjar este o mașină... periculoasă. Povești de genul „Am ieșit până la piață după o pâine și am ajuns la rafting, în Carpați“ par să fie obișnuite pentru proprietarii săi. După o scurtă prezentare făcută de cei de la Renault, din care aflăm că segmentul crossover a crescut de 10 ori în ultimii ani, justificând investiția în dezvoltarea Kadjar, și că mașina este produsă în Spania, cu ADN Renault și pe o platformă comună a alianței Renault - Nissan (versiunea Energy dCi 130 4x4 folosește transmisia modelului Nissan Qashqai, liderul de piață al segmentului), suntem gata să pornim în propria noastră aventură. Încă de la primul contact, înțelegem că noul nostru prieten nu-i făcut pentru mers cu 50 km/oră pe banda I. Deși are un motor de „numai“ 110 - 130 cai putere (de 1,1 - 1,6 litri, în funcție de model), tehnologia modernă îl duce de la 0 la 100 km/h în circa 10 secunde, iar primul kilometru, cu tot cu pornire de pe loc, se face în circa 30 secunde. Cutia de viteze are șase trepte - chiar și la 100, 100 și ceva de km/h, o apăsare serioasă a pedalei de accelerație, din viteza a 5-a, reușește să te împingă ușor în scaun. În traducere liberă, Kadjar transformă depășirile într-o joacă de copil. Un alt aspect interesant este silențiozitatea (și stabilitatea, de altfel) - la 130 - 170 km/h ai impresia că stai pe loc. Poate că între dotările standard ale acestei mașini ar trebui să se numere și un detector anti-radar. Nu de alta, dar Kadjar chiar... pornește cu putere.

LUXUL, UN STANDARD Și că tot a venit vorba despre dotări, cei de la Renault au decis ca nivelul bazic de echipare să cuprindă multe lucruri considerate 100% opționale de către alți constructori. De ce? „Pentru că vrem ca cei care urcă în Kadjar să simtă schimbarea de clasă“, ne spun cei de la Renault. În pachetul Life, cel mai „simplu“, spre exemplu, intră faruri LED față/spate, jante de aliaj de 17 inci, aer condiționat, Radio USB & Bluetooth, tempomat/limitator, frână de parcare asistată, geamuri laterale cu contur cromat și faruri de ceață și oglinzi încălzite și reglabile electric. Versiunea Zen aduce senzori de ploaie, lumină și parcare și volan îmbrăcat în piele, iar ultimul nivel, Intens, vine cu jante de 19 inci, tapițerie mixtă (textil/piele ecologică), sistem de iluminare full LED (lumina LED nu obosește ochiul atât de tare, fiind ideală pentru condus pe distanțe lungi în timpul nopții) și un plus de tehnologie (avertizare unghi mort, cameră marșarier, senzori laterali, avertizare la depășirea benzii de rulare, navigație). O notă - sistemul multimedia al Kadjar, R-Link2, ține mașina conectată în permanență la internet! Dar să nu uităm de aventura noastră. Ajungem la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“, unde ne așteaptă un elicopter al Școlii Superioare de Aviație Civilă, pentru un zbor de 30 de minute peste litoralul românesc. La întoarcere, Kadjar ne așteaptă cuminte în parcare, pregătit pentru mai mult. Unde să mergem? Oriunde!