La niciun decedat de COVID nu s-au raportat infecții intraspitalicești

Deşi au fost pacienţi morţi în spital cu şoc septic de la bacterii, Direcţiile de Sănătate Publică nu au raportat niciun caz de infecţie nosocomială la cei cu SARS-CoV-2 şi niciun deces cauzat de infecţie, conform stiri.tvr.ro.

Sute de spitale au declarat zero infecţii.

În raportările Direcţiilor de Sănătate Publică nu apare vreun caz de infectare cu bacterii la pacienţi cu SARS-CoV-2, deşi infecții asociate apar chiar şi în cele mai curate spitale din lume.

La INSP apar peste 4.500 de cazuri de infectare cu noul coronavirus în unităţi sanitare, în aproape 370 de focare. Datele oficiale nu coincid cu cele trimise anonim şi voluntar de spitale într-o aplicaţie a autorităţii care acreditează unităţile sanitare.

În ultimele şapte luni, acolo au fost raportate peste 2.600 de evenimente evitabile care au afectat starea pacienţilor internaţi. Peste 1.300 sunt infecţii asociate actului medical. 211 dintre acestea sunt cu SARS-CoV-2. Peste jumătate apar în spitale non-COVID, care nu sunt ferite de riscul infectării. Dacă ar respectă procedurile de pe hârtie, ar reduce riscul, spun experţii.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, întrebat fiind despre faptul că s-au raportat zero infecţii nosocomiale la pacienţii care au murit din cauza bolii COVID-19, că va cere o informare pe această temă de la Ministerul Sănătăţii.

„Despre infecţiile nosocomiale voi cere o informare la Ministerul Sănătăţii, după care putem să vedem de ce s-a raportat zero. Mi se pare cel puţin ciudat, în condiţiile în care s-au luat măsuri de îmbunătăţire a situaţiei, dar de la ce am avut la zero cred că este cale lungă şi voi cere o explicaţie pentru asta", a declarat Klaus Iohannis.