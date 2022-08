Locuri pe care să le vizitezi vara asta

Iată că a sosit și vara mult așteptată. Momentul cel mai prielnic din an când îți poți face bagajele pentru a merge într-o bine meritată călătorie. Indiferent dacă abia aștepți să simți nisipul fin sub tălpi sau îți dorești să ai parte de o excursie relaxantă la munte, opțiuni sunt pentru toate gusturile și buzunarele. Nu este neapărat să-ți faci planuri cu câteva luni înainte pentru a avea parte de un concediu reușit. În mod evident, dacă vrei să călătorești mai departe de casă, s-ar putea să fie nevoie de planificare în plus, însă de multe ori o escapadă spontană este mult mai reușită și îți oferă amintiri pe care nu le vei uita prea curând. Așadar, să aruncăm o privire la câteva destinații pe care le poți vizita vara aceasta.

Brașov

Brașovul este o decizie excelentă de turism indiferent de sezon. Acest loc pitoresc te așteaptă să-i descoperi frumusețile, iar având în vedere că se află la noi în țară, nu va fi nevoie să cheltui o căruță de bani pentru a te distra pe cinste.

Poți începe cu o vizită în Piața Sfatului urmată de câteva momente petrecute pe străduțele cu piatră cubică ce te poartă prin tot centrul istoric.

De neratat este și Biserica Neagră, de care cu siguranță ai auzit. După o zi lungă în care te plimbi prin cele mai frumoase locuri pe care orașul ți le pune la dispoziție, sigur vei dori să vezi orașul de la înălțime. Muntele Tâmpa este locul ideal unde vei avea parte de un peisaj superb chiar dacă suișul până acolo nu este cel mai ușor. Câteva zile în acest oraș te vor încărca de energie pozitivă și îți vor aminti de frumusețea țării noastre.

Praga

Un alt loc pe care să-l asociezi acestei veri este Praga. Chiar și un city break este suficient pentru a te îndrăgosti de acest oraș.

Cultura te va fermeca din prima, la fel și istoria acestui oraș. Castelul Praga trebuie neapărat să facă parte din lista ta de obiective pe care trebuie să le bifezi.

Un alt obiectiv turistic important este cea mai mare catedrală din Praga, Sfântul Vitus. Au fost nevoie de peste 500 de ani pentru a fi construită. Însă rezultatul este unul spectaculos.

Centrul vechi, casa dansatoare, biblioteca națională și cartierul evreiesc sunt câteva alte obiective pe care trebuie neapărat să le vizitezi în escapada ta în Praga.

Portugalia

Vara aceasta e o oportunitate excelentă de a merge într-o excursie și a vedea cu ochii tăi plajele din Portugalia pe care lumea le admiră atât de mult. Poți vizita o grămadă de locuri superbe cât timp te afli în zonă, poți mânca preparate excelente și poți avea parte de experiențe excelente.

Lisabona este un punct bun de a începe călătoria, moment în care te vei îndrăgosti de frumusețea locului. Pe parcursul zilei poți face o plimbare pe străzile înguste și te poți rătăci în peisajul altor călători.

Budapesta

Un alt oraș la fel de spectaculos este Budapesta. Aici ai parte de un mix de ingrediente care te vor impresiona cu siguranță. Preparatele gastronomiei maghiare, arhitectura uimitoare, peisajele de poveste și spa-urile cunoscute în toată Europa vor transforma excursia ta într-un loc încântător.

După o zi în care vizitezi Castelul Buda, Piața Eroilor, Clădirea Parlamentului și Citadela cu panorama ei superbă, o plimbare cu barca pe malul Dunării este tot ce ai nevoie. Dacă vrei să te simți cu adevărat special trebuie neapărat să faci o vizită la Cafeneaua New York unde vei fi tratat regește și de ce nu, la barurile ruină pentru o experiență inedită.

Vara este abia la început, motiv pentru care nu trebuie să stai prea mult pe gânduri și să pornești spre meleaguri ce nu le vei uita prea curând. Dacă încă nu ți-ai făcut planuri, s-ar putea să-ți facă cu ochiul ideile de mai sus.