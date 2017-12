Luminează viața unui nevăzător cu un laptop vechi!

Haideți să renunțăm la indiferența față de oamenii pe lângă care trecem! Să deschidem ochii și inima la durerile oamenilor cu nevoi speciale. NU ne costă nimic să fim mai buni și mai prezenți!

Campania Telegraf continuă! Fizicianul Cosmin Vatra lansează o nouă idee care ar putea să-i facă fericiți pe copiii nevăzători. Instalarea gratuită a unui program IT pe un laptop vechi poate transforma complet viaţa acestora, îi poate aduce mai aproape de lumea noastră, îi poate face să simtă că trăiesc cu adevărat! Haideţi să împrăştiem împreună întunericul! Cine are un laptop vechi şi nu mai are ce să facă cu el, este rugat să îl doneze acestor micuți loviți de soartă. Vă vor mulţumi înmiit!

Deși pare incredibil, lucrurile mici și simple pot aduce lumină în sufletul copiilor nevăzători. Lipsa vederii le limitează posibilitatea de socializare. După terminarea cursurilor, copiii nevăzători nu au ce face. În general, ascultă muzică executând din corp mișcări oscilatorii, mai simplu, se leagănă. În rest, nimic. Familiile lor sunt departe, iar profesorii, oricât de devotați ar fi, nu pot suplini acest lucru. Imaginile cu acești copii sunt pe cât de simple, pe atât de triste.

Cotidianul „Telegraf“ a demarat o amplă campanie de sensibilizare a fiecărui om care dorește să întindă o mână de ajutor persoanelor cu dizabilități. Copiii nevăzători sunt printre primii vizați. Același Cosmin Vatra, care a reușit, cu bani puțini, să realizeze un dispozitiv de orientare spațială pentru nevăzători, revine cu o altă propunere duminică, de Ziua Bastonului Alb (sprijinul persoanelor fără vedere, inventat în 1930, de către americanul George A. Bonham). „Trăim în secolul XXI, înconjurați de o tehnologie avansată. S-au inventat programe interesante care ajută nevăzătorii să utilizeze calculatorul la fel ca un văzător. Cu niște shortcut-uri simple, ei reușesc să intre pe internet, să scrie documente Word etc. Programul le citește ceea ce apare pe ecran și îi asistă complet în utilizare. Firma Microsoft cere 1.100 $ pentru o licență a unui astfel de program, iar autoritățile noastre le joacă în strună. Însă, din fericire, există încă oameni care muncesc și pentru alții, nu doar pentru folosul lor. Astfel, o comunitate de programatori a adaptat sistemul de operare Linux-Ubuntu nevoilor specifice ale nevăzătorilor și ambliopilor (persoane cu posibilităţi reduse de vedere). Au creat sistemul de operare VINUX. Este un sistem care poate fi instalat și operat de către nevăzători și este gratuit“, povestește fizicianul Cosmin Vatra.

MAI FOLOSIŢI LAPTOPURILE CARE AU UN DECENIU?

Astfel, el îndeamnă pe toți cei care pot să se descotorosească de un laptop vechi (chiar și 10 ani vechime) și să-l doneze pentru „luminarea“ vieții acestor copii. „Anul trecut am reușit să strâng câțiva bani de la un schit și am cumpărat 3 laptopuri SH pe care am instalat VINUX. Cu sprijinul Adrianei Leca, directorul Liceului pentru Deficienţi de Vedere (LPDV) Buzău, am donat aceste laptopuri către 3 copii din această instituţie. Au fost foarte bucuroși și ne-au spus că pentru prima oară în viață nu s-au mai plictisit în vacanța de vară. Au putut să discute pe net cu diverși copiii din țară“, a mai adăugat Cosmin Vatra.

Așadar, dacă aveți un laptop vechi sau știți o firmă care se retehnologizează și nu are ce face cu sistemele vechi, îl puteți contacta, în privat, pe Cosmin Vatra (Facebook) sau să trimiteți un mesaj pe e-mailul redacției noastre (office@telegrafonline.ro) pentru a face fericiți și alți copii nevăzători.

Vă amintim că în țara noastră trăiesc peste 100.000 de nevăzători, dintre care aproximativ 3.200 sunt copii, aceste date fiind oferite de Direcția Generală pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

Asociația Nevăzătorilor din România este o organizație nonguvernamentală, recunoscută de autoritățile publice române și de organizațiile internaționale ale nevăzătorilor, care are 80.000 de membri (persoane cu handicap vizual grav, accentuat și mediu) și 30 de filiale.

