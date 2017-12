Mailat, condamnat la 29 de ani de detenţie

Românul Nicolae Romulus Mailat, acuzat de uciderea, tîlhărirea şi agresarea sexuală a italiencei Giovanna Reggiani, a fost condamnat la 29 de ani de detenţie, informează presa italiană. Potrivit agenţiei Adnkronos, Curtea cu Juri din Roma, prezidată de judecătorul Angelo Gargani, i-a oferit circumstanţe atenuante generale lui Mailat, găsindu-l vinovat de crimă, agresiune sexuală şi tîlhărie. În plus, relatează site-ul Roma Citta, Mailat trebuie să plătească o amendă penală de 1.000 de euro şi daune materiale stabilite provizoriu la 500.000 de euro. Giovanna Reggiani, în vîrstă de 47 de ani, a fost agresată în apropierea gării Tor de Quinto din Roma, la 30 octombrie 2007, trupul acesteia fiind abandonat într-un şanţ. Procurorul ceruse condamnarea la închisoare pe viaţă a românului. “Această crimă a fost săvîrşită de cineva”, a subliniat procurorul Maria Bice Barborini, reamintind că procesul se încheie chiar în ziua în care se împlineşte un an de la agresiune. “Dosarul prezentat are rolul pedepsirii uneia dintre nenumăratele agresiuni împotriva femeilor”, a continuat procurorul, subliniind că există toate circumstanţele agravante pentru o pedeapsă maximă. “Nu se poate spune că Mailat nu a acţionat cu cruzime. A lovit-o pe Reggiani cu un baston şi i-a provocat leziuni atît de grave pentru a se asigura că nu supravieţuieşte. Acelaşi Mailat a recunoscut că i-a furat geanta”, a spus procurorul Barborini în pledoaria de marţi.

Romulus Mailat şi-a cerut scuze în faţa magistraţilor italieni pentru că a furat geanta victimei, afirmînd însă că nu este vinovat de crimă, relatează “Il Giornale” în ediţia electronică. “Mă simt vinovat că i-am furat geanta doamnei Reggiani, dar nu am omorît-o. Îmi pare rău pentru tot ce s-a întîmplat în seara aceea. Îmi cer scuze în faţa doamnei judecător, a tribunalului şi a tuturor celor prezenţi în sală. Îmi cer iertare în faţa lui Dumnezeu şi sper că se va face dreptate”, a declarat Mailat cu lacrimi în ochi. Avocatul românului a cerut, miercuri, achitarea acestuia, invocînd lipsa probelor. Piero Piccinini susţine că vinovăţia lui Mailat nu este sigură, iar mărturiile care îl incriminează sînt contradictorii.