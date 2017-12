Mandatele de arestare pentru Cocoş, Stelu, Sandu şi Dumitru, prelungite cu 30 de zile

10:06:38 / 19 Decembrie 2014

Sa-i stim

Cand osa apara un articol si cu numele machedunilor care prin diferite mijloace necinstite au fraudat ANRP luand bani fraudulosi in dauna celor care asteapta de ani de zile iar acum sunt dati in judecta de DNA inregim de rem.Cerem sa-i aduceti in atentia opiniei publice sa - i cunoastem si noi.Comentam de ani de zile ca se ia bani nelegal de la ANRP ca uni machedoni se inbogateau peste noapte(vile hoteluri spati comerciale etc) de unde bani sa vazut de unde de la ANRP dar nu ne lua nimeni in seama Barem in al 10 ceas sa se faca dreptate