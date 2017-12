Marea debarcare a migranților în România. Câți au intrat prin Constanța

Nu o dată, cotidianul nostru a scris că, în acest an, România a fost luată cu asalt de foarte mulți refugiați din Orientul Mijlociu și Africa. În decurs de numai câteva luni, pe teritoriul țării noastre au pătruns, atât pe mare, cât și pe uscat, câteva mii de migranți, care fug, chipurile, de teama unui conflict armat. Conducerea Poliției de Frontieră spune că, până în luna septembrie a acestui an, poliţiştii de frontieră au depistat aproximativ aproape 3.000 de cetăţeni străini, organizaţi în peste 400 de grupuri de migranţi, care au încercat să treacă ilegal frontiera. Cu toate că în ultimul an s-au înregistrat mai multe cazuri de trecere ilegala a frontierei, în ansamblu, indicatorii de migraţie ilegală la nivel naţional se înscriu pe aceeaşi dinamică şi sunt mai mici decât cifrele înregistrate la nivel european, mai spune sursa citată. Astfel, în primele 8 luni ale anului, poliţiştii de frontieră au depistat aproximativ 2.800 cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera, din care 1.500 pe sensul de intrare şi 1.300 la ieşirea din ţară. Persoanele depistate de către poliţiştii de frontieră erau organizate în 416 grupuri de migranţi, în care au fost identificaţi 170 de facilitatori. În ceea ce privește județul Constanța, oficialii Gărzii de Coastă spun că în acest an s-au au fost descoperite pe mare cinci ambarcațiuni cu migranți, care au transportat 482 de persoane, din care 10 erau călăuze. Pe uscat, polițiștii Gărzii de Coastă au descoperit 71 de migranți. Comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, unde numai în 2017 au intrat 156.000 de refugiați, România stă bine la acest capitol.

Dintre sutele de mii de migranți, cei mai mulți au ales să vină spre Europa pe mare, pentru că pot fi depistați mai greu. Din păcate, alegerea unei rute pe mare s-a dovedit a fi extrem de periculoasă în condițiile în care navele erau încărcate până la refuz. Din această cauză, multe dintre nave s-au scufundat, iar migranții s-au înecat. Cel mai recent exemplu s-a înregistrat în luna septembrie, când, în largul coastelor Turciei, o navă care transporta migranți pe Marea Neagră și care se îndrepta spre România, a naufragiat. Din nefericire, în urma incidentului, 21 de persoane au murit și alte șapte au fost date dispărute. Reprezentanții Gărzii de Coastă Constanța spun că, din 2014, peste 140.000 de migranți și-au pierdut viața în apele Mării Mediterana. Pe de altă parte, au fost și situații în care, datorită intervenției prompte a autorităților, migranții au scăpat cu viață. La aceste salvări au participat cu succes și polițiștii de frontieră din Constanța, în Marea Mediterană și Marea Egee.

DE CE A DEVENIT ROMÂNIA O ALTERNATIVĂ

În noile condiții, mulți români se întreabă, și pe bună dreptate, de ce călăuzele îi conduc pe refugiați spre țări precum România și Bulgaria, care, până în prezent, nu figurau pe harta migrației. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să luăm în considerare mai multe aspecte, care țin de un context internațional mai amplu. În primul rând, este foarte important de notat faptul că principalele țări care aspirau migranți, Italia și Grecia, pe fondul unul aflux uriaș de refugiați, și-au luat măsuri pentru micşorarea şi sistarea afluxului, în timp ce Franța a început să îi expulzeze. Cu alte cuvinte, țările Europei care au fost în prima linie au început să pună piciorul în prag. În al doilea rând, trebuie să ne îndreptăm atenția spre situația în care se află Turcia și Siria. Pe de-o parte, Turcia a decis să-și închidă o parte dintre granițe, punând totul pe seama unei posibile alerte teroriste. Asta înseamnă că, nemaiavând pe unde să treacă, automat, migranții se îndreaptă către alte rute, printre care se numără unele ce includ și România. Dacă analizăm situația din Siria, aceasta e din ce în ce mai gravă, dat fiind faptul că acordul dintre Rusia și SUA privind suspendarea ostilităților între facțiuni a durat fix trei zile. Asta i-a determinat pe sirienii care mai sperau că războiul va înceta să-și părăsească locuințele și să se îndrepte spre Europa.