Mesajul lui Benzar pentru Gică Hagi

06:15:18 / 11 August 2017

Babilonul

FCSB transfera pe banda rulanta! Pe oricine marcheaza 2-3 goluri sau iese in evidenta in comentariile elogioase ale presei. Dar peste toate este dorinta patronului de a epata ca poate. Dar aducerea atator jucatori buni pentru Romania la un singur club va duce inevitabil la deteriorarea atmosferei in echipa unde nu vor juca,intr-un meci,mai multi de 14 jucatori,ca sa nu mai amintim de situatia teribil de grea si jenanta a antrenorului devenit omul care transpune in teren tot ce gandeste(!!!) patronul. Sa nu se uite ca in fiecare din ultimii 3 ani FCSB pleaca in campionat ca defiland singura spre titlul de campioana si termina pe locul 2,inclusiv la TAS. Am spus 3 ani pentru ca titlul luat in dauna ASA in ultima etapa a fost foarte suspect. Pana una alta un start de campionat modest,chinuit,cu 1-1 cu Iasi,totul salvat financiar de calificarea in UEFA