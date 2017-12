Mihai Lupu a demisionat din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Constanţa

În şedinta Comitetului Judeţean Executiv (CJEx), care a avut loc sâmbătă, a fost readusă în discuţie propunerea preşedintelui Organizaţiei Judeţene Constanţa a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, ca actualii parlamentari ai partidului din judeţ să nu mai candideze pentru un nou mandat de deputat sau senator. Deşi cea mai mare parte a liberalilor constănţeni a fost de acord cu propunerea preşedintelui, s-au găsit şi câţiva contestatari care nu înţeleg că mesajul partidului este reînnoire a clasei politice. Cei care au strâmbat din nas şi nu achiesează la propunerea preşedintelui PNL Constanţa sunt actualii deputaţi Mihai Tararache, Victor Manea şi Mihai Lupu. De altfel, Mihai Lupu, deşi în şedinţă a declarat că acceptă propunerea lui Dragomir şi nu va mai candida pentru un nou mandat, a anunţat că demisionează din funcţia de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene a partidului. Nervos pentru că i s-a recomandat să facă un pas înapoi şi să lase loc unor noi politicieni, Mihai Lupu i-a cerut preşedinteului Organizaţiei Judeţene Constanţa a PNL să demisioneze din fruntea organzaţiei.

„ În loc să fim uniţi în campanii şi să arătăm constănţenilor că dorim reformarea clasei politice, unii membri ai partidului vor ca organizaţia să fie destabilizată. Nu văd de ce Dragomir şi-ar da demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei, în condiţiile în care el a făcut un gest fără precedent în România, acela de a face un pas înapoi şi să lase loc în Parlament şi altor politicieni. Se pare că unii acceptă cu greu ideea de a nu mai fi în Parlament. Pentru că ne aşteaptă o bătălie grea trebuie să fim uniţi şi nu să ducem războaie interne inutile”, a spus unul dintre liberalii prezenţi la şedinţă.

Toţi cei trei deputaţi nemulţumiţi de propunerea preşedintelui Dragomir au părăsit şedinţa CJEx.

GHEORGHE DRAGOMIR, ÎŞI EXPRIMĂ DEZACORDUL FAŢĂ DE DECIZIA DEPUTATULUI MIHAI LUPU DE A DEMISIONA DIN FUNCŢIA DE PRIM-VICEPREŞEDINTE

Președintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatul Gheorghe Dragomir, își exprimă dezacordul față de decizia deputatului Mihai Lupu de a demisiona din funcția de prim-vicepreședinte și nu împărtășește propunerea acestuia de a renunța la președinția filialei liberale. „Nu sunt de acord cu propunerea deputatului Mihai Lupu prin care îmi solicită să demisionez din funcția de președinte al PNL Constanța. Așa cum ne ducem mandatele până la final în Parlamentul României, tot așa ar trebui să ne exercităm mandatele politice până la Congresul PNL din primăvara anului viitor. Abia după aceea vom avea libertatea de a continua sau nu sub aceeași formulă. Acum ne-a venit și nouă rândul, cei care am fost susținuți de-a lungul anilor în funcții de conducere, să muncim pentru alți colegi și să îi sprijinim pentru a accede în Parlament. Am un cuvânt dat în fața echipei centrale a PNL și o datorie către toată echipa pe care o conduc, o echipă competentă, primenită cu oameni noi, care au performat în domeniile lor de activitate”, a declarat președintele PNL Constanța.

Acesta îi solicită deputatului Mihai Lupu să revină asupra deciziei luate în ședința CJEx al PNL Constanța. „Îi solicit deputatului Mihai Lupu să revină în echipă și să pună umărul să muncească în campania electorală. PNL Constanța are nevoie de toți membrii pentru a maximiza scorul la alegerile parlamentare din 11 decembrie”, a mai spus liderul liberalilor constănțeni.

