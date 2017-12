Musicalul „Mamma Mia“ continuă cu... distribuția originală

La zece ani de la lansarea ''Mamma Mia'', directorii de studio își asumă continuarea foarte popularului musical, informează BBC. Super-actorii Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan și Colin Firth urmează să-și reia rolurile. De asemenea, se vor întoarce și cântecele trupei ABBA pentru a oferi o coloană sonoră proaspătă, care va include câteva melodii noi.

''Mamma Mia: Here We Go Again'' este programat pentru lansare în iulie 2018. Primul film a fost bazat pe un muzical de pe Broadway, dar succesorul său urmează să fie scris și regizat de realizatorul britanic Ol Parker. Membrii Abba Benny Andersson și Björn Ulvaeus vor fi producători executivi, a scris Deadline într-un articol postat mai târziu pe Twitter de Parker. Acesta este cel mai bine cunoscut ca scenarist al filmului 'The Best Exotic Marigold'' (Hotelul Marigold), cu Judi Dench, Maggie Smith și Bill Nighy. ''Mamma Mia'' din 2008 s-a bazat pe o strategie a unei viitoare mirese de a descoperi identitatea tatălui ei, invitându-i pe toți cei trei posibili candidați la nunta sa.

În ciuda recenziilor mixte, filmul a făcut ''money, money, money'' (aluzie la melodia ABBA cu același titlu cântată în film) - aproximativ 600 de milioane de dolari în întreaga lume, de aproape 12 ori mai mult decât bugetul.