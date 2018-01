Mutare fără precedent în Europa: Ce monedă a legalizat Belarus

Belarus a legalizat tranzacţiile în monede virtuale, pentru a susţine dezvoltarea sectorului privat şi atragerea investiţiilor străine, prin liberalizarea economiei de tip sovietic, transmite Reuters. Preşedintele Alexandr Lukaşenko a semnat joi decretul referitor la utilizarea monedelor virtuale, anunţă agenţia de presă Reuters, preluată de news.ro.

Bitcoin, cea mai populară monedă virtuală, s-a devalorizat cu 20% în acestă săptămână, faţă de un nivel record de aproape 20.000 de dolari pe unitate atins duminica trecută, dar susţinătorii acesteia resping avertismentele legate de volatilitate, afirmând că reprezintă începutul unui nou sistem monetar, care nu depinde de băncile centrale. „Toţi oamenii deştepţi, inteligenţi, ştiu ce înseamnă stabilitatea şi ordinea. Toată lumea încearcă să ajungă acolo. Suntem pregătiţi să aranjăm un doc şi chiar un port“, a afirmat Lukaşenko la începutul acestei luni.

Economia Belarusului este încă dominată de stat, frânată de brocraţie şi de companiile de stat ineficiente şi este dependentă de banii şi subvenţiile din Rusia. Lukaşenko, fost şef de fermă agricolă colectivă, care în trecut a numit Internetul drept „gunoi“, a introdus unele reforme pentru îmbunătăţirea climatului de afaceri, după recesiunea din 2015-2016. Belarus a dezvoltat în ultima perioadă unele branduri IT recunoscute la nivel internaţional, pentru a lăsa în urmă imaginea unei ţări blocate în era sovietică. Decretul are rolul să atragă investitori în monede digitale, care îşi orientează afacerile în regiuni cu politici prietenoase faţă de aceste instrumente financiare, în condiţiile în care autorităţile de reglementare încep să dea o atenţie tot mai mare acestora.

Sectorul IT din Belarus a înflorit, chiar dacă economia ţării are mari probleme, atragând angajaţi străini, expatriaţi, dar şi localnici, în posturi plătite de cinci ori mai bine faţă de salariul mediu din ţară. Zeci de companii software au activităţi în parcul high-tech din Minsk, între care se află şi compania americană EPAM Systems, fondată de doi investitori din Belarus, în 1993. Economia belarusă a revenit la o creştere de 1,7% în acest an, potrivit estimărilor, dar FMI anticipează că în următorii ani avansul PIB va rămâne în jur de 2% pe an, dacă industria nu va fi modernizată, notează Reuters, potrivit news.ro.