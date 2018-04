Nicolas Sarkozy a fost reținut! Ar fi primit o finantare de 50 de milioane de euro din partea lui Muammar Gaddafi

Fostul presedinte francezNicolas Sarkozya fostretinutpentru 48 de ore intr-un dosar care privestefinantarea campanieidin anul 2007.

Conform informatiilor Le Monde si MediaPart, confirmate de Agentia Reuters, Nicolas Sarkozy se afla in prezent in fata instantelor de politie din Nanterre, care se ocupa de ancheta campaniei electorale din anul 2007.

Le Monde precizeaza ca este "prima data cand Nicolas Sarkozy este audiat pe aceasta tema de la deschiderea unei anchete judiciare in aprilie 2013".

Totusi, potrivit ziarului, mandatul de retinere pentru fostul presedinte francez este valabil 48 de ore.

El ar fi primit o finantare de50 de milioane de eurodin partea luiMuammar Gaddafi.

Ancheta Mediapart

Autoritatile franceze s-au sesizat dupa o investigatie a unei publicatii.

Intr-un film publicat pe site-ul de investigatii Mediapart, Ziad Takieddine, care l-a prezentat pe Sarkozy lui Gaddafi, insista ca a inmanat valize pline cu bani lui Sarkozy si sefului sau de staff, Claude Guéant.

Takieddine spune in film: "Am deschis o astfel de valiza. Banii erau inauntru. Am descoperit lucruri care nu ar mai trebui ascunse. Doresc sa denunte statul mafiot in care traim in prezent. "

(sursa: bzi.ro)