Noi miniștri la Economie și Apărare

08:34:01 / 13 Septembrie 2017

MON IN LOC DE MAN

Schimbarea ministrilor la " Aparare " se face mai repede decat schimbarea in bine ( dotare , solde etc ) . Totul porneste de la inteleapta gandire a liderului suprem Dragnea care a aflat ca exista rezultate fara schimbari dar si schimbari fara rezultate , drept pentru care merge pe varianta a doua , pentru a demonstra grija lui fata de soarta natiunii . Desi nu ne pricepem la probleme militare ca onorabilii ministri ai Apararii , indraznim sa propunem dlui Dragnea schimbarea numelui acestui minister din Ministerul Apararii Nationale , in acela de Minister al Ofensivei Nationale care sa stabileasca strategia ofensivelor impotriva coruptiei , a imposturii , demagogiei , oportunismului si politicianismului , adevaratii inamici ai poporului roman , precum si strategia de actiune rapida pentru dezvoltarea economiei nationale cu capital majoritar romanesc , pentru modernizare si prosperitate . Toate celelalte ministere , sa fie transformate in departamente apartinand noului minister - M.O.N Nu in ultimul rand , subliniem necesitatea ca acest nou minister sa fie condus de oameni care sa stie ce au de facut inainte de a fi numiti , nu sa afle si sa invete dupa ce au fost numiti asa cum se intampla acum , cand poate parveni la conducerea MAN orice contabil sau lacatus scolit la TCM . Si daca nici asa nu va merge treaba , atunci sa declaram inarmarea intregului popor cu coase , bâte si topoare si sa fim gata in orice moment sa sarim sa ne aparam patria . Ar fi bine sa facem rost si de gâşte care , in momentul patrunderii inamicului pe teritoriul Romaniei , sa ne trezeasca din somn . Exista deja un precedent In istorie .