O companie din șase a fost afectată de atacuri DDoS în ultimul an

O companie din șase a fost afectată de atacuri DDoS în ultimele 12 luni, industria de construcții, companiile IT și serviciile de telecomunicații fiind cu predilecție țintele atacatorilor, arată un studiu realizat de Kaspersky. Majoritatea companiilor (79%) au spus că au fost atacate de mai multe ori, numărul atacurilor fiind, cel mai adesea, de minimum patru, conform studiului „Kaspersky Lab Riscuri de securitate IT pentru companii - 2016”.

CE ESTE UN ATAC DE TIP DDOS?

Un atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service) este încercarea de a indisponibiliza sau bloca, sub o avalanșă de date false, funcționarea legitimă a infrastructurii IT a unei companii. Atacurile asupra companiilor se remarcă nu doar prin frecvență, ci și prin durată: 39% dintre atacuri au fost de scurtă durată, în timp ce 21% dintre companiile participante la studiu au spus că atacurile au durat mai multe zile sau chiar săptămâni. Ceea ce agravează efectul asupra reputației companiilor este fapul că, deseori, companiile află din surse externe că sunt ținta unui atac. În 27% din cazuri, companiile au aflat de la clienții lor despre un atac în curs, iar în 46% din cazuri, semnalul de alarmă a fost tras de o organizație terță, de audit - fapt deloc surprinzător, avînd în vedere că infractorii cibernetici atacă de obicei resurse externe cum sunt portalurile de clienți (40%), serviciile de comunicații (40%) și site-urile (39%), arată studiul realziat de furnizorul de soluții de securitate Kaspersky. "Este periculos să consideri atacurile DDoS un incident izolat, cu care o companie s-ar putea să se confrunte o singură dată, cu efecte minimale. Ca regulă generală, dacă un atac reușește, infractorii vor mai folosi această armă împotriva unei companii, blocându-i resursele pentru perioade lungi de timp. Din păcate, chiar și un singur atac poate să ducă la pierderi financiare și reputaționale majore, iar dacă ne gândim că probabilitatea unui atac repetat este de aproape 80%, putem să înmulțim aceste pierderi cu doi, trei sau mai multe ori”, spune Alexey Kiselev, Project Manager în cadrul echipei Kaspersky DDoS Protection.

Corporate IT Security Risks este un studiu anual realizat de Kaspersky Lab în colaborare cu B2B International.