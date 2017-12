Partidele naționaliste strâng rândurile. Becali vrea să le conducă

Partidele naționaliste PRU, PRM şi PND au anunțat formarea unei alianțe politice care va funcționa sub titulatura Blocul Identității Naționale în Europa (BINE), în condițiile în care duminică a fost semnat protocolul de colaborare al coaliției, care urmează a depune documentele de înființare la tribunal în cursul acestei săptămâni. Pentru că situația nu tocmai roză din PSD a fostului premier Victor Ponta a făcut loc apariției unor zvonuri legate de un posibil transfer al acestuia în PRU, alimentate și de faptul că numeroși colaboratori social democrați ai lui Ponta s-au înscris deja în această formațiune, liderul partidului, Bogdan Diaconu, și el fost pesedist, a ținut să precizeze încă o dată că nu există niciun proiect comun între PRU sau persoana sa și fostul premier Victor Ponta. Totodată, liderii partidelor care vor forma coaliția naționalistă au anunțat că, odată cu această comasare, va reveni în viața politică și finanțatorul FC FCSB SA, Gigi Becali. Formularea președintelui interimar al PRM, Adrian Popescu, lăsa să se înțeleagă că Gigi Becali va "accesa" la această alianță "pentru că este un bun român și pentru că a înțeles că este momentul în care toți care cred și simt românește și cred în viitorul României să ni se alăture”. Într-o intervenție televizată care a avut loc luni, la Antena 3, Becali a precizat însă că nu are de gând să fie doar un militant al coaliției naționaliste. El vrea să conducă cele trei partide. "Voi fi președinte doar dacă voi avea drept de veto. Vreau să am puterea pe care o avea Vadim în PRM", a spus Becali.