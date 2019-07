Pe unde au acționat echipele care fac dezinsecție în Constanța

Primăria Constanța anunță că, în această vară, toate cartierele orașului sunt luate la picior săptămână de săptămână, spațiile verzi fiind stropite pentru a se menține un nivel cât mai scăzut al densității insectelor. Luni, 8 iulie, angajații societății responsabile cu dezinsecția au ajuns în cartierele Abator, Km 4-5, Km 5, Poarta 6, Viile noi, CET, iar ieri acțiunile au fost suspendate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Miercuri, 10 iulie, s-a acționat la ICIL, Casa de Cultură, Dacia, Trocadero, Tomis I, II și III. Până vineri, 12 iulie, echipele vor ajunge și în Faleză Nord, Inel I, II și III, I. C. Brătianu, Zona peninsulară, Tomis Nord, Tomis Plus, Compozitori, Baba Novac și Stațiunea Mamaia. Substanța folosită de Primăria Municipiului Constanța este Permoffen Forte, soluție avizată de Ministerul Sănătății și care are o sferă largă de acţiune destinată combaterii insectelor care produc disconfort (ţânţari, muşte, căpușe, gândaci, furnici, etc.). Pentru a combate insectele se folosesc 1,5 litri de soluție pentru 100 de litri apă, substanța fiind împrăștiată cu atomizoare și aparate de mare putere purtate pe autovehicule. „Atenționăm persoanele juridice și fizice din municipiu că au obligația să efectueze activităţile de dezinsecție și deratizare ale imobilelor, incintelor și gospodăriilor pe care le dețin, folosind numai substanțele aprobate de Ministerul Sănătății și prestatorii autorizați, concomitent cu acțiunile Primăriei precum și ori de câte ori este necesar - conform HCLM Constanța nr. 184/2013 art. 3, alin. 3”, spun reprezentanții Primăriei Constanța.