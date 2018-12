Petrecere de sfârşit de an la Viitorul, cu gândul la... viitor

Chiar dacă mai este de disputat o etapă din Liga 1, conducerea FC Viitorul a decis să organizeze marţi seară tradiţională petrecere de final de an, deoarece după întâlnirea cu FC Hermannstadt, programată sâmbătă, 22 decembrie, de la ora 13.00, la Cluj-Napoca, jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi vor intra în vacanţă. Aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani, întâlnirea a avut loc la Hotelul „Iaki” din Mamaia, iar alături de jucători şi de membrii staff-ului tehnic şi administrativ s-au aflat invitaţi de marcă, apropiaţi ai clubului, prieteni, şi partenerii care contribuie la desfăşurarea în condiţii dintre cele mai bune a activităţii la gruparea constănţeană.

„Singura noastră strategie este aceea de a încerca să devii cel mai bun. Nu te naşti cel mai bun, devii cel mai bun doar dacă faci un proiect pe zece ani. L-am făcut, la anul o să-l împlinim, o să-l sărbătorim, o să vedeţi ce sărbătoare frumoasă o să facem. O să ne cunoaşteţi mai bine. Am plecat la drum cu nea Paul (n.r. - Pavel Peniu, preşedintele Academiei Hagi), pentru că, atunci când aveam şaptesprezece ani şi am debutat la Constanţa, el era omul cel mai important la echipă, bineînţeles şi cu Fane (n.r. - Ştefan Petcu). Dar Fane îmi mai spunea câte ceva, nea Paul totdeauna mă apăra. Mi-am zis că un preşedinte trebuie să te apere, să construiască. Fane era ca mine, mai rebel, mai cu una, mai alta, mai la mijlocul terenului. De aceea l-am făcut scouter. Vede şi gândeşte la fel ca mine. Să fie la sectorul de a căuta jucători foarte buni. Cred că am realizat lucruri extraordinare. Nu vi le povestesc acuma, o să le vedeţi la anul, toate performanţele. Cred că putem spune cu tărie că suntem echipa cea mai bună, cea mai tânără, în ultimii zece ani” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

„După părerea mea, e un an bun, suntem în obiectiv. Noi sperăm până se termină sezonul regulat să ne menţinem tot acolo şi,nu, de ce să ne batem cât mai sus. Pentru mine e un an extraordinar, am debutat şi la naţională, joc meci de meci la echipa de club, am înscris şi goluri şi sper să o fac mult mai bine şi în continuare. Sper să mă autodepăşesc” - Denis Drăguş.

„2018 a fost un an foarte bun pentru mine, cel mai bun. Am reuşit să mă impun, să joc meci de meci, astfel că am ajuns şi la echipa naţională. În primul rând, datorită echipei şi lui Mister (n.r. - Gheorghe Hagi) am reuşit să am aceste rezultate. Sper ca 2019 să fie şi mai bun. Să sperăm că vom putea câştiga măcar un trofeu, dacă nu campionatul, măcar cupa” - Tudor Băluţă.

Atmosfera a fost una frumoasă, s-a şi dansat, pentru a fi menţinuţi în priză jucătorii, în frunte cu Ianis Hagi, căpitanul echipei, şi Gheorghe Hagi, iar la final nu putea lipsi tradiţionalul tort cu sigla clubului Viitorul şi cu tradiţionala urare „LA MULŢI ANI”!