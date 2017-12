Prima Casă, „demolată“ de darea-n plată?

Darea în plată - un proiect legislativ plimbat acum prin comisii, examinat și reexaminat, criticat și răs-criticat (sau fix contrariul). Problema e că nimeni nu mai știe ce critică și, evident, nimeni nu mai înțelege ce și cum. E OK forma inițială sau nu? Sau nu e OK aia, dar e OK cea viitoare, post-reexaminare? Sau poate că ar fi cazul să avem o re-reexaminare și atunci va fi și mai OK? Sau criticăm strict impactul asupra Primei Case? Dar afectează programul de stat legea asta sau nu? OK ar fi să nu. Sau da? Ce-i cu rechinii? Ei erau vizați de prima formă, aia votată cu ambele mâini și picioare de către aleși? Păi de ce? Eh, de ce? Păi cine are șapte case? Păi ăla a întors legea! Era un fel de-a spune; rechinii sunt și în funcții înalte. Păi și-acum? Acum nu-i lege și nu-i nici tocmeala aferentă. Păi și noi? Ce-i cu noi? Pe noi cine ne-ajută? Germania, probabil (adică emigrăm acolo - n.r.).

BNR CONTRAATACĂ Programul Prima Casă trebuie exceptat din legea dării în plată, întrucât ar afecta disproporționat tinerii, iar BNR nu anticipează că la bănci vor ajunge prea multe apartamente, ele fiind obligate oricum să facă provizioane, a declarat viceguvernatorul băncii centrale Bogdan Olteanu - „Nu ne așteptăm să existe foarte multe dări în plată. Consecințele bilanțiere asupra băncilor nu se produc în momentul dării în plată, ci în momentul adoptării legislației. De ce? Pentru că bancherii sunt reglementați prudențial, printr-o directivă europeană, care îi obligă să provizioneze atunci când un credit nu mai are garanțiile necesare. Consecințele legii (în actuala formă) nu s-ar vedea când un debitor s-ar duce să ceară darea în plată“. Olteanu a avertizat că cerințele mai restrictive privind creditul ipotecar pot duce la un blocaj al pieței; băncile ar putea cere aducerea de garanții imobiliare suplimentare, iar garanțiile personale nu vor putea fi solicitate, pentru că nu mai pot fi luate în calcul - „Nu se acceptă garanții revocabile. Băncile sunt obligate să mărească avansul, în măsura în care darea în plată va fi reglementată astfel. Există probabilitatea ca foarte puține persoane să se mai califice pentru un credit“. Evident, cel mai puternic afectați vor fi tinerii, care nu dețin, în general, sume mari pentru avans.

PRIMA PROBLEMĂ Pe de altă parte, la Prima Casă, condițiile sunt diferite, fiind pusă sub semnul întrebării existența programului, consideră Olteanu - „Avansul redus, de 5%, este posibil în condițiile în care există un risc mai redus pentru bancă, datorat garanției statului. Dar în momentul în care o garanție a statului poate fi anulată prin voința unui terț (debitorul), atunci ar însemna că băncile dau credite Prima Casă fără garanția statului, ceea ce este imposibil“. La rândul său, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, apreciază că reacția băncilor la perspectiva legii dării în plată este una normală, întrucât ele lucrează cu banii deponenților, pe care trebuie să-i poată da înapoi în orice moment. Tocmai de aceea, spune Isărescu, legea trebuie modificată, pentru a ajuta doar cetățenii în dificultate - „Legea nu trebuie să se refere la bunuri imobile, care pot să însemne bucăți de pământ și clădiri neterminate“. Guvernatorul BNR mai spune că oamenii trebuie să înțeleagă cum funcționează o bancă - „Dă credite din banii pe care îi atrage de la deponenți. Iar cu deponenți nu există negocieri. Dacă merg la bancă și cer să își retragă banii cu dobândă, la ora trei, iar banca întârzie și spune „Știți, am dificultăți“, asta poate să fie sursă de panică bancară“.

DIAVOLUL E ÎN DETALII Cu atâta zgomot dinspre BNR, pe fir a intrat și criticul number one al instituției, analistul Florin Cîțu - „Pentru a avea credibilitate, cei care se opun falimentului personal și dării în plată ar trebui să critice și finanțările de la banca centrală pentru bancheri, în cazuri extreme (ceea ce se numește „lender of last resort“), barierele de intrare și ieșire din piețe, legea insolvenței pentru companii, arieratele statului și finanțările de la instituțiile internaționale, în cazuri de faliment intern (cum am pățit noi în 2009, când n-au mai fost bani de pensii și salarii). Mai simplu, cei care critică darea în plată ar trebui să susțină ideea de piață (cât mai) liberă tot timpul“.