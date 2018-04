Primăria caută manageri de proiecte! Cerinţele postului sunt stranii

18:10:34 / 26 Martie 2018

ConditiiMinimePerfectAcceptabile

Buna Ziua, 1. Conditiile in termeni de cunostinte sint extraordinar de acceptabile, stimat(a) - scriitor(oare) de articol in Telegraf. 2. Se cere sa ai doar UNA din Facultatile mentionate nu Toate Odata. (ASE sau oricare alta, mai putin Inginerie Mechanica) 3. Ma mir ca nu se cere experienta din project management ca altfel era dificil. 4. Ma mir ca nu se cere sa ai PMP Certificare (Project Management Professional-certificate) Intrati pe orice postare de Project Manager din America de Nord si veti vedea ca se cere facultate, expunere in domeniu. Dar interesant este faptul ca si persoanele cu doar liceu pot participa la job (astia sint preferati ca vor fi platiti mai putin .. cu speranta ca vor face munca in valoare de Studii Superioare-sa astepte). Competitia se face pe baza de trimis CV pe internet si asta este tot. Mai sint unee companii care cer sa completezi un chestionar pe internet cu nivelul si ce experienta ai. Asta este Specific primariilor si Agentiilor guvernamentale. - Pile si relatii la greu (jenant de mult si respingator) in America de Nord. In America De Nord toti Asiaticii si Africanii obtin joburi pe pile si relatii...sug companille de bani si ... apoi au (obtin) experienta pe care o flutura in fata altor companii naïve. Daca esti invitat la interviu esti norocos.... Asa ca fiti fericiti ca puteti intra in concurs si eventual contesta rezultatele. Inca odata conditiile de Manager De proiecte impuse de Primaria Constanta sint PARFUM. PARFUM ati inteles?????? Bravo la Primaria Constanta...bravo pentru asa reguli. ***************************************************** Am un Masterat in Inginerie Mecanica, Experienta in Management de Proiecte, Proiectare Multidisciplinara cu Mediu Ingineresc (Aprovizionare, Controlul Documentelor, Contabilitate, Modificari de Proiect, Derogari) Experienta la fata locului pe Santier constructii blocuri inalte Cunostinte de computer: - Calcul tabelar (Excel banuiesc) - Expert (Programare in Visual Basic - urmatorul nivel deasupra la Macro, interfata de introdus date, extras date, vizualizat stadiu lucrarilor-doar click si gata) - Procesor de text (cred ca este vorba de MS Word- asa-i?) - Expert (Programare in Visual Basic-generare de formulare cu cimpuri text care pot fi modificate printr-o interfata -Form) - Baze De Date - ACCESS - are ceva daca stiu Visual FoxPro (care este mai avansat decit ACCESS)? - Prezentare (PowerPoint) - asta ar fi avansat doar NU Expert (nu am avut timp sa invat programare dar pot si asta) - Trimitere de Mesaje Online sau cred ca este vorba de Outlook (avansat - expert) atita timp cit stiu sa pun intirziere de citeva minute la emailul trimis si am facut programare in Excel care trimite email automat ....care sterge emailul trimis (nu se poate recupera-asta e interesant) s-ar putea sa stiu destul de bine. Scuzati tonul putin derogatoriu dar chiar am vrut sa critic putin titlul articolului.