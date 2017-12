Primăria Constanța are aplicație de sesizări! Cu rezolvările stă mai prost

04:22:32 / 16 Octombrie 2017

Sesizare

Eu am facut initial o sesizare telefonica. Ulterior am aflat de la dinsii ca au si varianta pe site-ul primariei unde se pot adauga reclamatii. Inclusiv sesizarea initiala a fost adaugata acolo de operatoare si se poate verifica prin (nr. sesizare, data, cheie de control). Mai mult, operatoarea a avut binevointa si a prezentat si o alternativa ( eu nu am stiut inital si de optiunea cu site-ul pt. reclamatii) Am adaugat si o sesizare direct de pe site, iar in ziua urmatoare "lucratoare" am primit pe mail datele de vizualizare. Sintetic se poate vedea aspectul prezentat si cine se ocupa de solutionare. Tehnic solutia este buna (site-ul dinsilor implicit cu detalii legatii de sfera de responsabilitate) iar practic dureaza ceva pina la o "solutionare". Mai exact pt. un aspect relativ "clasic", a durat aprox 45 de zile pina la un raspuns, sa zicem decent. Adica, in cazul meu dinsii au avut in vedere "adecvat" si reclamatia mea, (dureaza: poate se putea si o solutie mai rapida sa zicem 7-20 zile; dar si asa este bine, cel putin am vazut acuma si ceva "implicare" din partea dinsilor.) Daca se continua pe aceeasi directie, lucrurile merg spre bine ! ( nu e nimica perfect, dar totusi eu vad ca se pot gasi si solutii adecvate si pt. aspecte particularizate cu o tenta generala )