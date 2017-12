Prof. Răducu Popescu nu mai vrea să fie șef la ISJ Constanța

16:18:13 / 27 Februarie 2015

Balanescu si echipa PSD

Apropos de echipa PSD, il rog pe Dl inspector general sa-mi dea o explicație legată de desfășurarea olimpiadei de matematica Haimovici din anul acesta. Un exemplu uimitor este cazul unei lucrări notată de toți profesorii corectori cu 4 pcte. După deschiderea lucrărilor , cu numele la vedere, Rădulescu Vlad din clasa a-X-a , a obținut la contestație 20 pcte, primind cadou de la profesoara de la clasa si de acasă , Balanescu Daniela, inspector de specialitate matematica , nici mai mult, nici mai puțin de ......16 puncte !!!??? Întrebată cum se poate întâmpla asa ceva , răspunsul dnei inspector ( cred ca i se potriveste mai bine decât profesor) a fost uluitor: " profesorii corectori de matematica sunt incompetenti"(?????)! Mare păcat ca un elev mediocru este asezat , prin frauda, in fata copiilor merituoși ! Nu l-ați făcut cu nimic mai valoros pe acest elev Rădulescu, care probabil a devenit ținta ironiilor colegilor săi , dar nici dumneavoastră , stimata dna Balanescu, nu ați reușit in acest fel sa intrați in elita profesorilor de matematica ci ați rămas ceea ce ați fost si pana acum, doar nevasta vărului unui PSDist de Constanta ! Tot ceea ce ați reușit a fost sa provocați o durere fara margini unui copil care își obtinuse locul prin munca , pe care l-ați învățat ce este nedreptatea si minciuna, copil căruia protejatul dv i-a luat locul !