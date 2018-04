Programul următoarelor trei etape din play-off-ul şi play-out-ul Ligii 1

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, pe site-ul oficial, programul celorlalte trei etape din turul play-off-ului şi play-out-ului Ligii 1, sezonul 2017-2018. FC Viitorul va evolua astfel în următoarele trei runde din play-off - duminică, 1 aprilie, ora 18.00: Astra Giurgiu - FC Viitorul; vineri, 6 aprilie, ora 18.00: CSM Poli Iaşi - FC Viitorul; duminică, 15 aprilie, ora 20.45: FC Viitorul - CFR Cluj. Iniţial, LPF a programat meciul de la Giurgiu la data de 2 aprilie, iar întâlnirea de la Iaşi, la 7 aprilie, acum devansând cu o zi cele două jocuri. Acest lucru s-a datorat şi reprogramării partidei CSM Poli Iaşi - Astra Giurgiu, care nu s-a putut disputa la sfârşitul săptămânii trecute, pentru data de 11 aprilie, de la ora 18.00. De asemenea, şi întâlnirea FC Botoşani - FC Dinamo Bucureşti, din etapa a doua din play-out, se va juca la 3 aprilie, de la ora 18.00.

Meciul amical pe care FC Viitorul îl va susţine vineri, 23 martie, cu Juventus Bucureşti, pe teren propriu, se va disputa de la ora 14.00, pe unul din terenurile din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în funcţie de starea vremii, şi nu de la ora 17.00, cum a fost anunţat iniţial.

Programul partidelor din play-off și play-out este următorul -

Etapa a 3-a

Vineri, 30 martie

ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Botoşani

ora 20.45: Dinamo Bucureşti - Juventus Bucureşti

Sâmbătă, 31 martie

ora 18.00: FC Voluntari - Gaz Metan Mediaş

ora 20.45: CS Universitatea Craiova - CFR Cluj

Duminică, 1 aprilie

ora 18.00: Astra Giurgiu - FC VIITORUL

ora 20.45: FCSB - CSM Poli Iaşi

Luni, 2 aprilie

ora 20.45: ACS Poli Timişoara - Sepsi Sf. Gheorghe

Etapa a 4-a

Vineri, 6 aprilie

ora 18.00: CSM Poli Iaşi - FC VIITORUL

Sâmbătă, 7 aprilie

ora 18.00: FC Botoşani - FC Voluntari

ora 20.45: Dinamo Bucureşti - Concordia Chiajna

Duminică, 8 aprilie

ora 20.45: CFR Cluj - Astra Giurgiu

Luni, 9 aprilie

ora 15.30: Gaz Metan Mediaş - ACS Poli Timişoara

ora 18.00: Juventus Bucureşti - Sepsi Sf. Gheorghe

ora 20.45: FCSB - CS Universitatea Craiova

Etapa a 5-a

Vineri, 13 aprilie

ora 20.45: FC Voluntari - FC Dinamo Bucureşti

Sâmbătă, 14 aprilie

ora 17.00: Sepsi Sf. Gheorghe - Gaz Metan Mediaş

ora 20.45: CS Universitatea Craiova - CSM Poli Iaşi

Duminică, 15 aprilie

ora 15.30: Concordia Chiajna - Juventus Bucureşti

ora 20.45: FC VIITORUL - CFR Cluj

Luni, 16 aprilie

ora 18.00: ACS Poli Timişoara - FC Botoşani

ora 20.45: Astra Giurgiu - FCSB.

Partidele vor fi transmise în direct de Look TV, Look Plus, Digi Sport şi Telekom Sport.

Citeşte şi

FC Viitorul, la al treilea sezon consecutiv în play-off-ul Ligii 1