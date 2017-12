Protest împotriva vaccinării obligatorii

14:11:00 / 16 Septembrie 2017

Protest impotriva legilor antidemocratice ale statului roman

Distribuiti pe toate canalele de comunicare (Facebook, Twiter etc) daca considerati ca statul roman va incalca drepturile si libertatile prin masurile si legile adoptate. Protest impotriva masurii totalitar-comuniste a autoritatilor romane privind obligativitatea vaccinarii copiilor si ADULTILOR. Duminica, Bucuresti, 17 septembrie, orele 15, Parcul Izvor. Sunt asteptati toti cetatenii care considera ca le sunt incalcate in mod abuziv drepturile si libertatile fundamentale de catre statul roman. Si in Timisoara si Iasi vor fi organizate proteste impotriva legii vaccinarii obligatorii totalitar - comuniste. Mai multe detalii: https://www.activenews.ro/stiri-sanatate/Protest-impotriva-obligativitatii-vaccinarii-duminica-17-septembrie-in-Piata-Victoriei-O-astfel-de-lege-deschide-o-cutie-a-Pandorei-146040