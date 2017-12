Protestatarii #rezist încalcă legea?!

13:47:40 / 07 Iulie 2017

VREI TRECERE DE PETONI IN PIATA

Mai, ADRIANE, imi permit sa te alint ca vad ca esti mai mic ca mine de varsta, si ca voi cei care ati adus democratia americana in romania dupa 27 de ani nu va mai convine ce MARLANIE SI TRADARE ATI COMIS,. A-ti renuntat la cuvantul sacru de " TOVARAS " care spunea totul fie in munca, casnicie, viat sociala, scoala , in fabrica ,uzina ,intrun cuvant spunea totul despre COMUNITATEA UMANA SI INTERACTIUNEA EI SOCIO_PSIHOLOGICA, Gandesc ca totusi erai destul de marisor cand in constitutia romaniei ne invata cum sa ne adresam unul altuia, SI CE BINE SI FRUMOS ERA,,. Doar in PUSCARIE TREBUIA SA TE ADRESEZI CU ; CETATENE -,. Nu EXISTAU DOMNI CARE ASTAZI SE VAD CA ACESTI DOMNI SUNT DOAR NISTE SARLATANI,HOTI, MAFIOTI, VANZATORI DE TARA SI POPOR SI MARI PROFITORI,. Eu am lucrat pe timpuri cand socrul domniilor voastre era MINISTRU AGRICULTURII, si DOAMNE ROMANIA OCUPA LOCURILE 1-5 IN LUME LA PRODUCTIA AGRICOLA si nu avea nici DOMNI si NICI TRECERI DE PIETONI PENTRU =DEZMAT= LA manifestari sau mitinguri,. Vorbrsti ca un STRIGOI ca nu se respecta legea si eu te intreb clar : CARE LEGE???????? Tu cu iliescu roman si alti TRADATORI ati organizat lovitura de stat militara din decembrie 1989 si ati adus DEMOCRATIA OCCIDENTALA BAZATA PROFESORULE PE ; TERORICM, SOMAJ, LIPSA LOCULUI DE MUNCA, SARACIE, INARMARE, RAZBOI SI MOARTE,. Acum iti place cum se " TUTUESTE '" LIVIU CU VICTOR sau Codrin cu Olguta" ca parca am fi in TALCIOC la negocieri si nu in FUNCTII STATALE CARE INCUBA RESPECT SI DECENTA SI DE O PARTE SI DE CEALALTA>< Cat ati fost la GUVERNARI toti ati procedat ca niste P R O P I E T A R I de mosii si averi pe care le-ti pus bine la adapost si acum va lafaiti in averi si lux extravagand,. SA VA FIE RUSINE LA TOTI CA ATI FOST NISTE MERCENARI PLATITI SA DISTRUGETI TARA SI SA ALUNGATI POPORUL PESTE GRANITI IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA,. Tu MAI AVORTONULE IMPREUNA CU ILIESCU SI ROMAN ATI DECRETAT PE CIOABA =REGE= si pe =STANESCU= IMPARATUL TIGANILOR PE CARE V-ATI SPRIJINIT SI ATI DISTRUS SISTEMUL DE DREPT SOCIALIST, care nu te-a bagat la PUSCARIE , ci din contra cel pe care l-ati IMLEMENTAT, voi tradatorilor adica =CAPITALIST si nu oricum ci SALBATEC,. ESTI UN OM FARA VALOARE SI REPREZINTI TRECUL ISTORIC = NEGRU= AL ROMANIEI., Eu am un principiu clar de viata:; ORICE CAL DE CURSA AJUNGE GLOABA ca in cazul domniilor voastre ,DAR NU ORI CE GLOABA A FOST CAL DE CURSA<> Prea mult ti-ai batut joc de romania si poporul roman prin DISTRUGEREA FABRICILOR SI UZINELOR, PRIN INCHIDEREA SI VINDEREA PE UN DOLAR A MINELOR SI MARILOR COMBINATE, DISTRUGEREA SI RADEREA DE PE FATA PAMANTULUI INTREGII INDUSTRII SI PREDAREA LA TURCI LA FIE R VECHI LA INDICATIA EXPESA A MARLANULUI SI TRADATORULUI Petre Roman ,evreul, evreilor, Constat ca nu-ti place unde am ajuns ,dar temelia este turnata de dumneta tovarase Adrian Nastase si intreaga PLEADA de TRADATORI DIN F>S.N.,. Ne trbue 100 de ani sa revenim la cel putin ce am fost in 1989, LASA PAURILE NEGRE PE SEAMA IPOSTORULUI =ILIE SERBANESCU= ca era mare EXPERT PRIN 96- 97. ati facut.,