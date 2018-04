Protocol încheiat între Kovesi şi Gabriel Oprea. Comisia SIPA cere lămuriri

Preşedintele Comisiei de anchetă SIPA, Viorel Salan, a declarat, pentru MEDIAFAX, că încă de săptămâna trecută a făcut solicitări către ministerele Justiţiei şi Apărării legate de existenţa unui protocol încheiat în 2011 între MApN şi PÎCCJ. "În momentul de faţă am cerut către instituţiile statului să-mi furnizeze date şi informaţii cu privire la existenţa acestui protocol. Am făcut solicitări către Ministerul Apărării Naţionale şi către Ministerul Justiţiei, în calitate de preşdinte al Comisiei DGPA (comisia de anchetă SIPA – n.r.), nu în calitatea de membru al Comisiei de apărare a Senatului. Nu pot să vă furnizez în momentul de faţă alte elemente, decât că am adresat solicitarea instituţiilor în drept ca să-mi confirme încheierea acestui protocol. Nu cunosc care este caracterul informaţiilor cuprinse în acest protocol. Solicitarea este făcută de săptămâna trecută. În funcţie de datele care îmi vor fi puse la dispoziţie, atunci urmează să acţionez. În momentul de faţă, nu este cert nimic. Eu nu am la Comisia DGPA un astfel de protocol, dar în baza afirmaţiilor făcute, am solicitat instituţiilor statului să-mi confirme", a afirmat, pentru MEDIAFAX, senatorul PSD, Viorel Salan, care este şi membru în Comisia de apărare a Senatului.

Un nou protocol a fost făcut public, duminică seara, de Antena 3, fiind vorba despre un acord de colaborare între MApN şi PÎCCJ. Potrivit sursei citate, documentul ar fi fost semnat în 2011 de şeful de atunci al Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei şi de prim procurorul adjunct al PÎCCJ.

Potrivit documentului prezentat, protocolul ar fi fost aprobat de procurorul general al României de la acel moment, Laura Codruţa Kovesi, şi ministrul Apărării de atunci, Gabriel Oprea, data încheierii fiind 4 aprilie 2011.

Sursa citată precizează că este vorba despre un "Protocol privind acordarea sprjinului reciproc necesar îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor legale".

Documentul ar fi fost încheiat în scopul "valorificării eficiente, potrivit competenţelor şi atribuţiilor prevăzute de lege, a informaţiilor care vizează securitatea naţională în domeniul militar, precum şi prevenirea şi combaterea infracţiunilor săvârşite de către personalul MApN".

În actul prezentat se precizează că pentru a organiza coordonarea activităţii de punere în aplicare a protocolului se stabilesc următoarele părţi abilitate: pentru MApN-Direcţia Generală de Informaţii a Armatei, pentru Parchetul General - cabinetul procurorului general al României.

"Punerea la dispoziţie a informaţiilor şi datelor relevante si utile pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea infracţiunilor, precum şi pentru instrumentarea eficientă a dosarului penal, respectiv a informaţiilor şi datelor relevante şi utile pentru cunoaşterea şi contracararea vulnerabilităţilor şi a ameninţătilor interne şi externe la adresa securităţii naţionale în domeniul militar", este unul dintre obiectivele protocolului, potrivit documentului prezentat de Antena 3.

Totodată, sursa citată menţionează că se stabileşte existenţa unor persoane de legătură care să acţioneze în comun pentru exercitarea competenţelor.