Raed Arafat s-a vaccinat împotriva coronavirusului

Secretarul de stat Raed Arafat a fost imunizat astăzi împotriva coronavirusului. El a primit prima doză de vaccin, urmând ca a doua să fie administrată pe 1 februarie.

Angajații Departamentului pentru Situații de Urgență merg la centrul amenajat în spitalul de urgență "Prof. dr. Dimitrie Gerota" din București.

Raed Arafat a spus că astăzi i-a venit rândul pentru vaccinare și că a făcut public acest lucru pentru că așa a promis.

"Este un gest de normalitate. Deci noi am făcut un pas acum, pe care l-am așteptat, și eu vă spun, abia am așteptat să ajung să pot să mă vaccinez și am promis că fac acest lucru public și l-am făcut public ca să arăt un lucru: ce recomandăm, facem și noi. Nu recomandăm oamenilor să se vaccineze dacă noi nu ne-am fi vaccinat sau nu ne vaccinam. Îndemnul meu către toți este să înțeleagă că asta este speranța pe care o avem la acest moment, asta este calea pe care, dacă o urmează cât mai mulți, vaccinul fiind voluntar, nu este obligatoriu, este considerat vaccin sigur, este un vaccin care este gratuit, dacă totuși cât mai mulți îl facem, reușim poate cât mai repede să reajungem într-o situație cât mai aproape de normalitate", a declarat șeful DSU.