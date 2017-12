Raportul DNA împotriva lui Constantinescu, desființat de instanță

21:55:12 / 17 Octombrie 2015

dumitru moinescu,condamnat acum 4 ani pe nedrept de catre o justitie corupta

Azi se împlinesc 4 ani de când Curtea de Apel Constanta m-a condamnat ptr „favorizarea infractorului” !!! „ajutorul dat unui infractor … pentru a îngreuna sau zadarnici urmărirea penală… „, acesta este continutul reglementarii penale. Cum putea un primar sa „îngreuneze sau sa zădărnicească” o ancheta ? Nu putea ! Cei implicati in scandal au fost arestati si supusi anchetei in aceeasi zi cu evenimentul. Amintire ! Ziua judecatii, o zi însorita de octombrie. In sala de judecată intra Frangu Zoita, Presedinte, Epure Marius-Cristian, Nastase Dan -Iulian, judecători. Procurorul solicita condamnarea mea . Vorbesc eu , si-mi sustin nevinovatia. Avocatul începe pledoaria. Judecătorul Nastase urmăreste spusele avocatului. Judecătorul Epure, tolănit in scaun de parca era la „lounge” nu pe fotoliul din care trebuia sa fie diligent in numele dreptatii, îsi descheie roba , apoi isi suflecă manecele robei, casca plictisit. Acest judecător se purta cu Roba sa(semnul autorităti) precum un santierist cu o Salopeta prea mică. Gândesc. Nu-i pentru el roba , mai degrabă roaba cu care sa-si poarte Păcatele. Judecătoarea Frangu il întrerupe de câteva ori pe avocat, acesta insista !” Ajunge „spune Frangu, „dati-mi concluzii scrise”.” Mai am de spus” ,replica Avocatul. „Dacă nu va convine adresati-va CSM-ului” spune Presedinta si inchide sedinta. Alt judecător care „aplica normele deontologice din legea privind statutul magistratilor”, constat. Diligenta magistratului ptr aflarea adevărului ? O vorba de lege inventata ! Inamovibilitate fără responsabilitate deschide calea Abuzurilor !. După amiaza un jurnalist ma anunta „te-au condamnat !”…Prabusire ! Stat de drept ??? Imi revin ! Trebuie luptat ! Statul de drept nu-i un „grant” , este o constructie la care trebuie pus umărul ! Scriu la CEDO ! Încep sa scormonesc !!! Constat ! Zoita Frangu împarte aerul cu Nicolae suspect de „cumpărare de influenta”. Ajunge despre ea. Acum este in repaus. S-a dus la Bai. Este la Băile fierbinti ! Face pluta in cazanul cu catran încins ! Epure împreuna cu Frangu il absolvă pe Nicusor Constantinescu in dosarul in care este acuzat de un prejudiciu de peste 1 milion de euro, in raport cu Raja. Pe gratis sau in numele dreptatii ? Nu ! Pentru un teren dobândit prin intermediar de Epure in cartierul Compozitorilor ! Nastase, destituit de CSM , din functia de presedinte a Sectiei penale a Tribunalului Brasov,pe 5 februarie 2009 ptr „deficiente manageriale”, adică implicat in scăparea criminalului Gordunov ! Nu era bun manager la Tribunal este bun la Curtea de Apel ! Toate cele de mai sus sunt mai degrabă „favorizarea infractorului” decât ce mi se imputa mie ? Eu întreb ! Cine raspunde ? In spatele acestor „instrumente” se afla tartorul care îndeamnă ! Eu văd deja rictusul acestui cap falcos si inrosit ,de răutăti,cu ochii bulbucati si hulpavi !!!