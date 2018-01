Ribery rămâne la Bayern Munchen până în 2018

Clubul german Bayern Munchen a anunțat, prin intermediul site-ului oficial, prelungirea pe încă un sezon, până în 2018, a înțelegerii cu francezul Franck Ribery, în vârstă de 33 de ani. Mijlocașul a fost transferat de bavarezi de la Olympique Marseille în 2007 și a evoluat în 333 de meciuri în toate competițiile pentru campioana Germaniei, marcând 108 goluri. „Sunt fericit că mi-am prelungit contractul pe încă un an. Acest club și acest oraș au devenit casa mea. Mă aștept la multe alte momente plăcute pentru mine și pentru fanii lui Bayern, iar pentru asta voi da totul în următorul an și jumătate”, a spus Ribery. Francezul a fost desemnat „Fotbalistul Anului” în 2013, când a reușit să câștige Liga Campionilor cu Bayern Munchen, într-o finală cu Borussia Dortmund, încheiată cu scorul de 2-1 pentru formația bavareză. „Are şase titluri ale Germaniei, cinci cupe, o Ligă a Campionilor şi un Campionat Mondial al Cluburilor. Este cât se poate de clar că Franck Ribery este o parte însemnată din ceea ce înseamnă succesul recent al acestui club. Este un jucător-cheie pentru noi şi favoritul fanilor. Suntem încântaţi că i-am prelungit contractul lui Franck pentru încă un sezon”, a declarat fostul mare fotbalist Karl Heinz Rummenigge pentru site-ul oficial al clubului. Datorită ghetelor sale de culoare roz, pe care le-a folosit foarte des în meciurile jucate, porecla lui Ribery a devenit „Pantera roz”. Mijlocașul a mai jucat la cluburile US Boulogne-sur-Mer (2001-2002), Olympique Ales (2002), Stade Brestois (2003-2004), FC Metz (2004), Galatasaray Istanbul (2005) și Olympique Marseille (2005-2007).

