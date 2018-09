21:36:38 / 29 Septembrie 2018

Limbricule, ce dracu e bine, bai, boule?

Ce dracu stie si tuta asta despre educatie? A fost ministru la fonduri europene, la Munca, la Mediu si Paduri si nu am auzit nimic notabil legat de activitatea acestei dudui cu masina inmatriculata in Bulgaria ... de ce te bucuri asa? ah, e de la pastile, Prozac-ul? pai de ce nu spui asa, ok, te inteleg ...