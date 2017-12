Rudi Garcia este noul antrenor al echipei Olympique Marseille

Clubul francez Olympique Marseille a anunţat prin intermediul site-ului oficial numirea lui Rudi Garcia drept antrenor principal al echipei, acesta semnând un contract valabil pe trei sezoane. Astfel, francezul Rudi Garcia va pregăti echipa de pe Stade Velodrome până pe 30 iunie 2019. Mutarea s-a produs la doar trei zile după ce afaceristul american Frank McCourt a preluat echipa de la vechiul proprietar, Margarita Louis Dreyfus. Garcia îl va înlocui pe interimarul Franck Passi, numit la finalul sezonului trecut după demiterea spaniolului Michel, din cauza rezultatelor slabe.

„Când l-am întâlnit pe Rudi, acesta mi-a spus imediat că vrea să câştige Liga Campionilor. Atunci mi-am dat seama că este omul potrivit pentru Olympique Marseille”, a declarat noul patron pentru site-ul oficial al clubului francez. După refuzurile lui Monchi şi Luis Campos, pe postul de director sportiv a fost instalat fostul mare portar spaniol Andoni Zubizarreta, care a ocupat acelaşi post la Barcelona, între 2010 şi 2015.

Până să ajungă la Marseille, antrenorul Rudi Garcia (52 de ani) a mai pregătit echipele Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille (cu care a câştigat campionatul şi Cupa Franţei în 2011) şi AS Roma, club la care a activat în perioada 2013 - ianuarie 2016. De altfel, francezul abia acum și-a încheiat conturile cu AS Roma. „AS Roma anunţă că a reziliat contractul cu antrenorul Rudi Garcia şi cu membrii staff-ului său, de comun acord cu aceştia”, se arată pe site-ul clubului italian. Deşi a fost demis în urmă cu nouă luni, Garcia se afla încă sub contract cu AS Roma! Cu Totti și compania, Garcia a fost de două ori vicecampion al Italiei, în 2014 şi 2015. El a fost declarat în trei rânduri cel mai bun antrenor al anului în Franţa, în 2011, 2013 şi 2014.

În actualul sezon din Ligue 1, Marseille se află după nouă etape pe locul 13, cu 12 puncte și doar trei victorii. Primul meci pentru OM sub conducerea lui Garcia este chiar derby-ul Franței, duelul cu Paris Saint-Germain, care va avea loc duminică seară, la Paris.