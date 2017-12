S-au întors campioanele

Valoarea tenisului de masă constănţean a fost din nou dovedită la Campionatul European de la Sarajevo. Reprezentativa de junioare a României, jumătate constănţeană, s-a întors acasă cu trofeul continental. Într-o împletire de valoare şi, din păcate, mult ghinion... că aşa este în sport, Eliza Samara, cea mai bună junioară constănţeană, a contribuit decisiv la medalia de aur obţinută de România, devenind şi triplă vicecampioană europeană, la simplu, dublu şi dublu mixt. Pentru jucătoarea de 17 ani, duminică a fost ziua cea mai lungă... trei semifinale şi trei finale, din păcate ultimele pierdute. “A fost bine, dar se putea şi mai bine, în special la simplu, care este proba adevărului în tenisul de masă. Nu am avut noroc, am condus majoritatea timpului, am atacat continuu, însă colega mea Dana Dodean m-a aşteptat şi pînă la urmă m-a învins. Pentru anul viitor, obiectivul este deja stabilit…patru medalii de aur”, a declarat Eliza Samara, mai mult tristă decît bucuroasă pentru performanţa sa. Pe lîngă Eliza, naţionala noastră este compusă din alte două jucătoare legitimate la LPS CSS Farul, Andreea Mămăligă şi Irina Hoza. “Antrenez de trei ani reprezentativa de junioare şi nu cîştigasem nicioadată titlul european la echipe. Mă bucur că s-a întîmplat acum, iar fetele s-au autodepăşit”, consideră antrenoarea Liliana Sebe. Dacă astăzi o competiţie s-a terminat, mîine începe alta... iar aşteptările sînt din ce în ce mai mari la Campionatele Mondiale din Egipt, de la finalul anului, dar şi la revenirea din toamnă în cupele europene a echipei de tenis de masă a Constanţei.

Premiate de DSJ Constanţa

Viitorul este sigur... pentru tenisul de masă constănţean, atît la senioare, aşa cum am văzut, dar şi la junioare. Reprezentativa de cadete a României, de asemenea jumătate constănţeană, a urcat un loc faţă de anul trecut... pînă la argintul european. “Am fost aproape, extreme de aproape. Era greu să revenim de la bronzul anului trecut pînă la titlul continental, dar la anul sigur vom ieşi campioane”, spune Cristina Hîrîci, care a mai obţinut alte două medalii de bronz, la simplu şi dublu, alături de Anamaria Sebe: “Puteam lua locul întîi, însă e bine şi aşa… A fost un rezultat bun”. Cel mai mîhnit părea antrenorul coordonator al loturilor naţionale, Viorel Filimon: “Parcă a fost o competiţie care se repetă de ani de zile. Ajungem în finală şi acolo ratăm. Dar, obiectivul a fost îndeplinit şi sperăm să arătăm şi în continuare că tenisul de masă constănţean este la înălţime. Pregătirea începe încă de mîine”. Performerele europene ale Constanţei au fost premiate de Direcţia pentru Sport cu cîte un trandafir şi suma totală de 94 de milioane de lei, într-o festivitate la care au participat Elena Frîncu, directorii cluburilor Farul şi LPS, Dumitru Mihăilescu, respectiv Andrei Szemerjai, precum şi Teodor Gheorghe, soţul fostei jucătoare Emilia Ciosu.