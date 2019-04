Schimbări în structura Educației. Clasa pregătitoare devine Clasa I

Structura sistemului de învățământ va fi modificată, potrivit propunerii făcute de ministrul Educației Ecaterina Andronescu. Prima schimbare va fi redenumirea clasei pregătitoare. Aceasta se va numi ”clasa întâi”. "Clasa întâi este aici ceea ce este azi clasa pregătitoare. Asta pentru că în mentalul colectiv a intrat din păcate cu clasa zero. Ceea ce este total greșit, cum să fie un copil clasa zero?", a motivat Andronescu propunerea de redenumire a clasei pregătitoare. Schema prezentată ca propunere de ministrul Educației arată că nu va mai exista o clasă pregătitoare, ci elevii intră direct, de la grădiniță, în clasa întâi, la vârsta de 6 ani. Clasele din ciclul primar clasic vor fi I-III, urmând ca la clasa a IV-a elevii să aibă în continuare învățător, dar și profesori. "La clasa a 5-a vom introduce și profesori, la limbile străine. Vom avea și o evaluare pentru că am stabilit niște competențe și trebuie să le și verificăm", a declarat Ecaterina Andronescu. Evaluările Naționale noi sunt propuse să aibă loc la clasa a III-a (actuala clasă a II-a) și la clasa a VI-a (actuala clasă a V-a). În prezent Evaluările Naționale au loc la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Clasa a IX-a trece la gimnaziu, prin redenumirea claselor, iar o altă noutate ar fi apariția unui consilier de carieră în schema de la clasele VII-IX.

Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a va deveni Evaluarea Națională de la clasa a IX-a. "Cei care nu fac față la Evaluarea Națională propunem să facă un an suplimentar. Nu înseamnă un an de repetenție, neapărat, ci să nu lăsăm pe nimeni să treacă mai departe de acest nivel fără compețentele necesare", potrivit Ecaterina Andronescu.