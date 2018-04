Se anunță aproape 20 de grade C, la Constanța!

În sfârșit se anunță vreme veritabilă de primăvară și la malul Mării Negre. Meteorologii anunță temperaturi în creștere de la o zi la alta. Astfel, joi, 29 martie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 14 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 2 și 5 grade C; nu sunt anunțate precipitații. Vineri, 30 martie, mercurul în termometru va mai urca un pic; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 18 grade C, iar minimele vor fi între 4 și 6 grade C. Sâmbătă, 31 martie, temperaturile maxime vor atinge aproape pragul de 20 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 6 și 9 grade C; vom vedea și razele soarelui printre nori. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.