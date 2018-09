Se caută voluntari pentru copiii din centrele de plasament!

Acești copii au nevoie mereu de prieteni noi, care să îi învețe cu drag și să îi ajute să vadă mai optimist viitorul! Este vorba de copiii din centrele de plasament din 24 de județe, printre care și Constanța. Proiectul „Dă-ți pasiunea mai departe“ se desfășoară permanent, iar activitatea este organizată în module de voluntariat de câte 6 luni. Modulul de toamnă-primăvară, pentru care se caută în prezent 1.000 de voluntari, va avea loc în perioada noiembrie 2018 – aprilie 2019. Sunt căutați voluntari adulți, dar și tineri peste 16 ani, din orice domeniu, care să creadă în potențialul copiilor, să și înțeleagă și să asculte. Ce misiune are voluntarul? Ca voluntar Ajungem MARI vei merge săptămânal la copii în centre pentru a le transmite informații în funcție de pasiunile și abilitățile tale. Vei lucra într-un singur centru, unde vei fi repartizat alături de voluntari noi și voluntari cu experiență care îi cunosc deja pe copii și vei avea un coordonator care să te îndrume. Vei susține alături de un coleg voluntar ședințe de pregătire/recuperare școlară (română, matematică, engleză, franceză, informatică, fizică etc) sau ateliere creative (muzică, dans, fotografie, arte plastice etc). „Noi credem că fiecare poate să îi ajute pe copii și că fiecare încurajare se adună și contează! Te așteptăm cu drag în echipă de voluntari!. Toate detaliile despre organizarea proiectului și formularul online de înscriere se găsesc pe site-ul www.ajungemmari.ro la secțiunea Devino voluntar http://www.ajungemmari.ro/devino-voluntar/>“, se arată pe pagina proiectului.

Pentru voluntari experiența e foarte frumoasă și îi ajută să se dezvolte. Deliana, voluntar în Constanța: „Una dintre cele mai prețioase lecții pe care o iau cu mine este aceea de „a fi acolo“. Ieri, azi, mâine, peste o săptămână, un an, până Ajungem Mari. Cred că doar împreună putem ajunge Mari sau doar Oameni“.