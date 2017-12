Sharon Stone va compune muzică alături de solistul trupei Hurts

Celebra actriță de la Hollywood, Sharon Stone, în vârstă de 59 de ani, va compune cântece, a devăluit prietenul său Theo Hutchcraft, solistul trupei Hurts, alături de care a participat la repetiții secrete în studio. Cei doi s-au cunoscut și s-au împrietenit la o petrecere, conform contactmusic.com.

Theo a dezvăluit: ''Am cunoscut-o la o petrecere. Stăteam unul lângă celălalt la un restaurant din Los Angeles și am făcut cunoștință, iar apoi am petrecut întreaga seara discutând.''

''Am vorbit despre muzică tot timpul, muzica fiind unul din interesale sale și mi-a spus: 'Scriu versuri'I. Așa că atucni când am revenit în studio m-am așezat la pian și i-am cântat niște melodii.''

Theo a dezvăluit că influența lui Stone asupra unor cercuri importante de la Hollywood l-a ajutat să obțină primul său rol de film.

Cântărețul a declarat pentru ziarul The Sun: ''Mă aflam la ea acasă și compuneam muzică și mi-a dezvăluit că lucrează la un film. Apoi a venit regizorul filmului și m-a întrebat: 'Nu vrei să joci în acest film?' Interpretez rolul amantului său în film. Totul s-a întâmplat rapid. Filmul se numește 'A Little Something For Your Birthday'.''

Theo a mai povestit că primul său rol i-a dat ocazia de a petrece o zi în pat alături de Sharon. Solistul trupei Hurts a explicat: ''Este o femeie uluitoare, depășește cu mult imaginația. Pur și simplu o legendă.''

La începutul lunii, Sharon Stone a spus că nu mai este în căutarea iubirii. Actrița căsătorită de două ori a declarat că a fi în căutarea iubirii nu înseamnă și găsirea ei, explicând că preferă să lase lucrurile să se întâmple în mod natural: ''Nu cred că a căuta iubirea înseamnă a o și găsi. Cred că există un fel similar al felului în care iubirea intră în viața oamenilor. Cu siguranță există ceva magic în asta.''

Sharon Stone este actriţă şi producătoare de film. Ea s-a remarcat în filmul "Total Recall" (1990), în care a jucat alături de Arnold Schwarzenegger, şi a devenit celebră pe plan internaţional după rolul din "Instinct primar", în 1992. Sharon Stone a primit un premiu Emmy pentru cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune-dramă, în 2004, datorită rolului său de invitat special în serialul "The Practice", dar şi un Glob de Aur, în 1995, pentru rolul din "Casino", care i-a adus şi o nominalizare la Oscar.