Spectacol de gimnastică aerobică la Casa de Cultură din Constanța

Sub genericul „Vine, Vine Moș Crăciun!”, secția de gimnastică aerobică a Clubului Sportiv Farul din Constanța, în parteneriat cu Primăria Constanţa, organizează tradiţionalul spectacol de final de an. Aproximativ 150 de copii de la grupele de gimnastică aerobică de la CS Farul Constanța, CSŞ 1 Constanța şi Win-Gym Constanța vor primi cadourile mult aşteptate, după un an de muncă, de la Moş Crăciun. La spectacolul demonstrativ vor participa şi membrii loturilor naţionale de seniori şi juniori ale României, alături de antrenoare Marcela Fumea. Cu acest prilej, pe lângă momentul sportiv, vor fi marcate şi două evenimente deosebit de importante, 140 de ani de la revenirea Dobrogei la patria-mamă şi Centenarul Marii Uniri. Intrarea publicului este gratuită.