Spui că eşti paranoic sau depresiv? Ai întâietate la retrocedări de la ANRP!

07:41:17 / 16 Martie 2015

anrp

bataie de joc pe bani publici cine ne plateste nedreptatile care s-au facut de 14 ani asteptam si iar asteptam sa fim retrocedare/drspagubire la o casa nationalizata din Constanta au murit proprietarii, unii dintre mostenitori cu speranta despugubirii nu a fost de ajuns ca un regim si-a batut joc de niste oameni care cu tuda au cladit o casa trebuia sa-si mai bata joc si regimul acesta al statului de drept in care am crezut si am sperat. unde sa ne cautam dreptatea nu avem bani suntem modesit asa cum am fost o viata legea cu depagubirile in cinci ani si in rae este o alta lovitura pentru cei care au de incasat sume de bun simt. implicati-va dragi jurnalisti ca de altfel la scandaluri de doi bani sunteti primii