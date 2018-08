SSC Farul reacţionează după declaraţiile lui Ciprian Marica din presa centrală

Asociaţia Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanţa a postat luni, pe pagina de Facebook SSC FARUL Constanta, un comunicat de presă în care răspunde declaraţiilor fostului internaţional Ciprian Marica, deţinătorul marcii (culori și siglă) și palmaresului echipei-fanion a județului Constanța, FC Farul, intrată oficial în faliment în anul 2016.

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanţa

Constanţa, 06.08.2018

Comunicat de presă cu privire la declaraţiile recente ale d-lui Ciprian Marica, apărute în ediţia online a “Gazetei Sporturilor”, în articolul “EXCLUSIV Ciprian Marica despre situația explozivă de la SSC Farul: ”S-a terminat cu șantajul din partea suporterilor!”, autor Justin GAFIUC.

În cele ce urmează, vom demonta punct cu punct afirmaţiile d-lui Ciprian Marica, despre care el însuşi afirmă că “există informaţii”, fără însă a veni şi cu probe în acest sens. Până acum, am tăcut, pentru că am considerat că unele dintre aceste acuzaţii sunt atât de hilare, încât nici nu trebuie să fie combătute, însă, nu putem sta cu mâinile-n sân şi să asistăm la terfelirea imaginii clubului nostru, pe care ne-am străduit şi, credem noi, am şi reuşit să o păstrăm intactă.

1. S-a spus că ne este frică de un audit. NIMIC MAI FALS! De ce ne-am teme, când însuşi Primarul Constanţei, dl. Decebal Făgădău a declarat de curând, că finanţarea S.S.C. Farul a făcut obiectul unui control al Curţii de Conturi şi nu s-a descoperit nimic ilegal?

2. A fost invocată lipsa noastră de deschidere pentru dialog. Atunci de ce am mai fi trimis un reprezentant să se întâlnească personal cu dl. Marica. Din punctul nostru de vedere, nu noi suntem cei refractari, ci chiar dânsul. Putea să facă publică intenţia sa de a achiziţiona brandul F.C. Farul cu mult înainte de licitaţie. Şi atunci, nimeni nu l-ar fi privit cu neîncredere. Noi suntem şi vom fi mereu deschişi la dialog, deoarece recuperarea însemnelor identitare ale F.C. Farul reprezintă un obiectiv pe care l-am stipulat inclusiv în actul constitutiv al Asociaţiei, adică în Statutul pe care dl. Marica nu l-a putut consulta pe site-ul clubului, pentru că nu era în format editabil.

3. S-a spus că există informaţii că am subînchiriat spaţii la stadion, iar banii i-am băgat în propriile buzunare. Aici ar trebui să fie foarte simplu. De ce nu sunt puse la dispoziţia publicului acele contracte? Aşa se vor putea convinge toţi cei care doresc, că totul s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor legale. Să nu uităm că Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa este o instituţie publică, ce nu poate opera în afara cadrului legal. Şi, poate cel mai important, de ce nu vorbeşte nimeni despre cât s-a muncit pentru conservarea, renovarea şi ecologizarea arenei din Str. Primăverii nr. 2, majoritatea lucrărilor fiind asigurate din fonduri proprii sau pe bază de voluntariat.

4. Au fost decontate vacanţe?! Da, au fost, aici nu avem cum să ne ascundem, există documente scrise în acest sens. Iar beneficiarul acestor atenţii a fost chiar dl. Adrian Pitu, fost Preşedinte Executiv al S.S.C. Farul, care s-a bucurat, împreună cu membri ai familiei sale (socrul, tatăl şi cumnatul, mai exact) de un sejur la Râmnicu Sărat. Pentru cei care nu îşi amintesc, partida s-a disputat în Vinerea Mare.

5. S-a vorbit, nici noi nu mai ştim pentru a câta oară, de aranjamente la pariuri. Ce meciuri sunt suspectate? Când s-au disputat? Cu ce scor s-au încheiat? Care agenţie de pariuri a listat în oferta sa şi S.S.C. Farul? Care a fost cota? Vă reamintim că, în repetate rânduri, suporterii farişti au protestat împotriva trucării meciurilor, inclusiv prin mesaje afişate la partide, în care scria clar: “Scoateţi Liga a 2-a de la pariuri!”. Mesajul datează încă din vremea când încă exista vechea echipa F.C. Farul, dar este de actualitate şi acum! Respingem cu fermitate ideea de a truca meciuri! Le datorăm suporterilor noştri acest lucru!

6. Lui (n.n. Petre) Grigoraş îi erau propuşi jucători doar ca să aducă bani unora. Şi aici se pun aceleaşi întrebări, de bun simţ, considerăm noi: Care sunt acei jucători? Cine a profitat de pe urma salariilor lor? Pentru cei care nu ştiu, singurii care au fost mandataţi să negocieze contractele cu jucătorii şi, implicit, singurii care le-au şi văzut, au fost cei doi Preşedinţi Executivi, dl. Marcel Lică şi dl. Adrian Pitu şi fostul antrenor principal, dl. Petre Grigoraş. De altfel, în mai multe situaţii, preşedinţii au fost puşi în faţa faptului împlinit, cota salariului fiind deja negociată de către jucător exclusiv cu dl. Grigoraş. Altfel spus, Preşedinţii Executivi doar luau act de cele stabilite, iar activitatea lor se rezuma la semnarea contractului. Singurul mod în care suporterii au încercat să înfluenţeze politica salarială a clubului a fost o tentativă de implementare a unor plafoane minime şi maxime pentru salarii, această solicitare vizând tocmai evitarea risipei şi cheltuirea judicioasă a resurselor.

7. Ca să aibă linişte, conducerea îi băga în seamă (n.n. pe Mihăilescu şi Muzaca) pentru a ţine suporterii blânzi. Dar, în ce an credeţi voi că suntem, oameni buni?! Cum credeţi voi că membrii grupurilor organizate de suporteri s-ar preta la aşa ceva?! Vremea şefilor de galerie a apus demult. Tocmai de aceea, dl. Mihăilescu, când a văzut că nu mai are influenţa de odinioară, a ales să cedeze locul celor mai tineri. Să fie clar, nu există niciun şef, grupurile se autofinanţează şi îşi desfăşoară activitatea pe principii democratice clare şi de la care nu se abat. De altfel, în actuala componenţă a Consiliului Director al Asociaţiei se regăsesc câte un membru al fiecărui grup organizat de suporteri din Peluza Sud Farul Constanţa. Ca o informaţie “din interior”, suporterii sunt “şefii” lui Georges Muzaca şi nu invers! Cât despre dl. Mihăilescu, pe lângă faptul că nu ocupă nicio funcţie în cadrul clubului, recent, acesta a renunţat şi la statutul de membru cotizant.

În încheiere, dorim să precizăm şi faptul că dl. Marica a avut dreptate într-un lucru: “Veţi vedea câţi suporteri vin lângă mine şi câţi rămân la S.S.C.!”. Chiar suntem şi noi curioşi să vedem! Deşi, noi credem că cine a avut ochi de văzut, a văzut cum se poziţionează suporterii farişti, nu mai departe de sâmbătă, 04 august 2018, la meciul de debut în Liga a II-a.

Considerăm că deja am pierdut prea mult timp cu această polemică, ce nu face bine niciuneia dintre părţi! Noi avem un drum lung de urmat în Campionatul Ligii a II-a şi ne dorim ca toate energiile să fie investite în Proiectul S.S.C. Farul şi nu în intrigi şi jocuri de culise.

Împreună ducem mai departe spiritul farist!

Cu deosebită stimă şi consideraţie,

A.S.S.C.S. Farul Constanţa