Stilul rustic. Iată 3 elemente pentru casa ta, specifice acestuia

Daca vrei sa iti integrezi casa sau o incapere din acesta intr-un anumit stil si te-ai gandit sa il alegi pe cel rustic, trebuie sa ai in vedere, desigur, elementele specifice lui. Cu ajutorul acestora, aerul rustic al incaperii va fi asigurat.

Fiecare stil de amenajare in parte are anumite piese vizate, care, atunci cand sunt intalnite, fac trimitere direct la el. Asadar, cand este vorba despre stilul rustic, este nevoie sa ai in vedere abordarea unor elemente clasice, precum semineul, dusumeaua de lemn, canapele din piele, mobila, dar mai ales accesoriile din lemn cu anumite specificatii care fac trimitere la acest stil.

Daca esti adeptul stilului rustic, iata 3 elemente care nu trebuie sa lipseasca din casa ta

1. Mobila din lemn masiv

Impactul pe care mobila il are este unul remarcabil, mai ales atunci cand este corect integrata. Pentru ca stilul rustic trebuie sa dea sentimentul de acasa in momentul in care este abordat, este nevoie sa stii ca mobila potrivita este una cat mai simpla, din lemn masiv. Aceasta trebuie sa fie nevopsita, deci recomandat este sa aiba chiar modelul lemnului din care a fost facuta, iar, ca finisaj, este de ajuns un simplu lac transparent pentru a-i oferi luciu.

2. Dusumeaua din lemn

Atunci cand vine vorba despre pardoseala, variantele sunt nelimitate. De la alegerea unui tip anume de parchet, pana la imbracarea acesteia complet in mocheta, posibilitatile sunt numeroase. Insa, in momentul in care vrei sentimentul de ”ca la tara”, doar ca putin modernizat, la capitolul pardoseala exista o singura varianta, si anume dusumeaua din lemn. Daca ai abordat acest tip de podea, stilizarea camerei este mult mai usoara. Iar, in plus, daca ai pus si o carpeta din blana peste, camera ta se va integra perfect in tiparul de rustic.

3. Accesoriile specifice

Gama de accesorii pentru acest stil este una foarte larga. Principalul aspect care le uneste pe toate este lemnul. Cosurile impletite folosite ca suport pentru fructe pe masa sunt recomandate chiar si de designeri. Daca dispui de spatiu, poti utiliza un semineu in living, chiar daca nu este vorba despre o cabana de munte. Obiectele puse pe pereti sunt, de asemenea, importante, pentru ca schimba aspectul camerei. Poti apela la arta rustica, mai precis la tablouri specifice acestei categorii, precum sunt cele cat mai simple care sa ilustreze pisajele rustice sau activitati ale oamenilor ce locuiesc la tara.

Un ”artificiu” al acestui stil pe care il poti aborda si tu cu succes este folosirea bucatilor mici de lemn ca suport pentru diverse obiecte micute.

Acum ca ai aflat mai multe despre cum sa iti decorezi casa pentru a se integra in stilul rustic, acorda atentie detaliilor, pentru ca ele, cu siguranta, vor face diferenta. Asigura-te ca ai abordat macar partial elementele specifice lui, iar daca iti doresti si un plus de modernism in casa ta, nu te limita la acest stil si integreaza si elemente moderne unde este cazul.

Sursa foto: shutterstock.com