Toate dorințele ți se vor îndeplini! Iată de ce!

Dacă încă mai credeți în puterea stelelor căzătoare de a îndeplini visuri, atunci ar trebui să fiți foarte atenți în noaptea de 11 spre 12 august. Numai atunci veți avea ocazia să vă puneți 150, chiar 200 de dorințe pe oră. Nu de alta, dar tot atâtea stele căzătoare vor putea fi văzute în timpul ploii de Perseide, fenomen care are loc, în fiecare an, la jumătatea lui august. Spectacolul celest va putea fi admirat de pe tot Globul. Potrivit astronomului Morgan Hollis, de la Royal Astronomical Society din Marea Britanie, Perseidele sunt mici particule ale cometei Swift-Tuttle, care se intersectează în fiecare an cu orbita terestră. Ploaia de stele reprezintă sfârșitul vieții lor. Anul acesta, spectacolul Perseidelor va fi variat, pentru că stelele căzătoare au mărimi diferite și călătoresc în moduri diferite, singure sau în grupuri.

CUM SE POT OBSERVA MAI BINE PERSEIDELE

Spre deosebire de alte fenomene astronomice, care se observă mai ușor cu telescopul, Perseidele se văd mai bine cu ochiul liber. „Meteorii pot fi observați cel mai bine în locuri liniștite, în afara orașului. Viteza cu care cad este foarte mare și de aceea nu se pot observa prin dispozitive speciale. Ar însemna să „alergi” cu telescopul după ele, ceea ce este imposibil”, a declarat custodele Observatorului Astronomic din Constanța, Ștefan Costache. Ploaia de stele se poate vedea mai bine în afara orașului, în locuri liniștite. „Este indicat să stați întins undeva, poate pe un sac de dormit sau un șezlong. Pentru a vedea cât mai mulți meteori, trebuie să priviți cerul măcar o oră. Cu cât măriți timpul de observație, cu atât vedeți mai multe Perseide”, spun astronomii din București. Nu în ultimul rând, nu uitați să vă îmbrăcați adecvat pentru temperaturile de afară! Următoarele curente de meteori sunt Orionidele şi Leonidele, dar acestea au o intensitate mai scăzută. În schimb, în decembrie, din emisfera noastră vor putea fi urmărite Geminidele, care au 60 - 80 de meteori pe oră, o mare parte din ei fiind foarte strălucitori.